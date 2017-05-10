عادة ما تطلب المؤسسات العسكرية تفويض برلمانها من أجل خوض حرب ضد دولة معادية ما أو ضد جماعة إرهابية، لكن في السويد يسعى الحرس الملكي للحصول على موافقة على قتل 10 طيور.

فالحرس الملكي السويدي الذي ظلت الأسرة الملكية قادرة على الاعتماد عليه لحمايتها على مدى قرون، يسعى حالياً إلى موافقة رسمية لمواجهة تهديد جديد بقصر دروتنينغهولم الملكي؛ إنه (طيور البحر العدوانية).

وقالت صحيفة التليغراف البريطانية، الأحد 7 مايو/أيَّار 2017؛ إنه (خلال موسم التعشيش؛ تميل طيور (خطاف البحر) إلى مهاجمة الجنود، الذين يقومون بدوريات بالقصر بزيهم الأزرق، مما تسبب في إيذاء بعض الجنود، ولكن العسكريين السويديين لم يستطيعوا إطلاق النار على تلك الطيور لأنها صُنِّفت كأنواع برّية خاضعة للحماية).

ونتيجة لذلك؛ يسعى القصر إلى الحصول على موافقة من أجل إطلاق النار على 10 طيور تُعشش بمواضع قيام الجنود بدورياتهم.

وقال ستيفان ويرتن، المسؤول عن القصر، في تصريح لصحيفة (إكسبريسن) السويدية (هذه مُشكلة نحاول حلّها بأفضل الطرق الممكنة).

وأضاف: (لقد جرّبنا بالفعل كافة الطرق التي كان بإمكاننا التفكير فيها، وهذا هو ملاذنا الأخير. وقد لجأت إلينا القوات المُسلحة لمرّات عديدة، طالبين منّا حل تلك المشكلة، التي يعتبرونها مُشكلة كبيرة).

ومع ذلك، يعارض سورين ليندن، من جمعية ستوكهولم لعلوم الطيور تلك الخطوة.

حيث قال إن (إثارة تلك المشكلة المسماة تنظيم وضبط الحياة البرية يعد أمراً مثيراً للسخرية. هل بعض طيور الخرشنة (خطاف البحر) عنيفة ضد الحرّاس؟ تزن تلك الطيور بحدٍ أقصى 100 غرام، هي طيور صغيرة، يمكنك إبعادها بإستخدام عصا أو مظلّة).