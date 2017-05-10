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رقم الخبر: 193321 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: منوعات  
يُحوّل حافلة إلى مطعم متحرك بطابقين!

يُحوّل حافلة إلى مطعم متحرك بطابقين!

وجد العراقي أبو ماجد حلاً لمشكلة عدم عثوره على مكان مناسب لفتح مطعم للمشاوي، إذ حوّل حافلة إلى مطعم بطابقين، جاذباً الزبائن الراغبين في تجربة مختلفة.

وعن قصة نشوء فكرة الحافلة المطعم، قال أبو ماجد إنه لم يتمكن من إيجاد مكان مناسب لتأجير محل يفتتح به مطعمه، وفي الوقت نفسه لاحظ حافلة قديمة مهملة منذ خمس سنوات، موضحاً أن الفكرة استلهمها من هنا.

وأضاف أنه عمل فيما بعد على شراء الحافلة من صاحبها، وقام بطلائها وتزيينها برسوم جاذبة ومبهجة، كما أعدّ سطحها ليكون بمثابة دور علوي، لتتسع للمزيد من الزبائن.

وأشار أبو ماجد إلى أن فكرة المطعم الحافلة استهوت الكثيرين، وهكذا أصبح الزبائن يتوافدون من بغداد وخارجها، على الحافلة التي تقف في أحد شوارع الكرادة في العاصمة العراقية، مؤكداً أنها (تقدّم ألذّ المشاوي للزبائن يومياً من السابعة مساء وحتى منتصف الليل).

ويخصّص أبو ماجد القسم الداخلي من الحافلة للعائلات، في حين يستضيف الزبائن الشباب في الطابق العلوي. ويستفيد من قدرة مطعمه على الحركة، حيث يؤجره لطلبة الجامعة خلال احتفالات التخرج، ليقدّموا فيه واجب الضيافة. 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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