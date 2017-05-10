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رقم الخبر: 193316 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:47 الاقسام: سياسة  
إصابة عسكريين مغاربة إثر هجوم مسلح في أفريقيا الوسطى

إصابة عسكريين مغاربة إثر هجوم مسلح في أفريقيا الوسطى

أصيب ستة عسكريين مغاربة يعملون ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، فيما اعتبر عسكري آخر في عداد المفقودين، إثر هجوم مسلح بجنوب شرق مدينة بريا.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية، الثلاثاء، فإن دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة (مينوسكا) تؤمن مهمة خفر وتأمين فريق للهندسة العسكرية من الكمبودج، تعرضت الاثنين لهجوم من طرف مجموعة مسلحة مجهولة، عند محور رافاي- بانغاسو، على بعد 220 كلم جنوب شرق مدينة بريا، موقع تمركز القوات المسلحة الملكية.

وأضافت أن ستة جنود مغاربة أصيبوا بجروح في هذا الهجوم المسلح، إصابة أحدهم بليغة، فيما تم فقدان جندي آخر.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى بشدة هذا الهجوم، الذي خلف أيضا قتيلا وجريحا وثلاثة مفقودين من ضمن القبعات الزرق الكمبوديين.

 
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مصدر الخبر: الرباط
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