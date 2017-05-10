والجنرال مالونج الذي كان يعتبر قومياً ينتمي إلى قبائل الدينكا، وعين مكانه الجنرال جيمس أجونجو ماووت.

وقال المتحدث باسم الحكومة اتيني ويك اتيني إن مرسومين صدرا، أعلن أحدهما إقالة رئيس الأركان الجنرال بول مالونج أوان، والثاني تعيين النائب السابق لرئيس الأركان للإدارة والمالية جيمس أجونجو مايوت رئيساً للأركان.

وكان عدد من كبار المسؤولين العسكريين استقالوا في فبراير متهمين مالونج بمحاربة الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الدينكا.

وأغرقت خلافات سياسية عرقية، والتنافس بين الرئيس ونائبه السابق رياك مشار، جنوب السودان الذي استقل في 2011، في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013.

ويعتبر مالونج مهندس المعارك التي اندلعت في يوليو في جوبا بين عرقية الدينكا التي ينتمي إليها كير، وقبائل النوير التي جاء منها مشار، وقد أسفرت هذه المعارك عن سقوط مئات القتلى.