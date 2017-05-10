  • الأربعاء ١٣ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193315 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:53 الاقسام: عربيات  
إقالة رئيس أركان الجيش في جنوب السودان

إقالة رئيس أركان الجيش في جنوب السودان

أقال رئيس جنوب السودان سالفا كير الثلاثاء، رئيس أركان جيش بلاده الجنرال بول مالونج واسع النفوذ.

والجنرال مالونج الذي كان يعتبر قومياً ينتمي إلى قبائل الدينكا، وعين مكانه الجنرال جيمس أجونجو ماووت.

وقال المتحدث باسم الحكومة اتيني ويك اتيني إن مرسومين صدرا، أعلن أحدهما إقالة رئيس الأركان الجنرال بول مالونج أوان، والثاني تعيين النائب السابق لرئيس الأركان للإدارة والمالية جيمس أجونجو مايوت رئيساً للأركان.

وكان عدد من كبار المسؤولين العسكريين استقالوا في فبراير متهمين مالونج بمحاربة الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الدينكا.

وأغرقت خلافات سياسية عرقية، والتنافس بين الرئيس ونائبه السابق رياك مشار، جنوب السودان الذي استقل في 2011، في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013.

ويعتبر مالونج مهندس المعارك التي اندلعت في يوليو في جوبا بين عرقية الدينكا التي ينتمي إليها كير، وقبائل النوير التي جاء منها مشار، وقد أسفرت هذه المعارك عن سقوط مئات القتلى.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0677 sec