مصر.. الجيش الثاني الميداني يدمر كمية كبيرة من المواد المتفجرة غرب رفح نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بياناً حول مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات الناسفة غرب مدينة رفح.