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|رقم الخبر: 193314
|تاريخ النشر: أيار 10, 2017
|الوقت: 20:53
|الاقسام: سياسة
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مصر.. الجيش الثاني الميداني يدمر كمية كبيرة من المواد المتفجرة غرب رفح
نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بياناً حول مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات الناسفة غرب مدينة رفح.
وبناء على معلومات مؤكدة، تمكنت القوات أيضاً من تدمير وكر مجهز بخندق طوله (600) متر يستغل من قبل العناصر التكفيرية في الاختباء والتمركز، استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية بشمال سيناء.
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