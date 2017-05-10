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رقم الخبر: 193313 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 20:54 الاقسام: عربيات  
السبسي: الجيش التونسي قادر على حماية حدود الدولة وتأمين كافة المنشآت

السبسي: الجيش التونسي قادر على حماية حدود الدولة وتأمين كافة المنشآت

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن تونس دولة ديمقراطية وتعددية وأصبحت في مقدمة دول العالم بفضل الديمقراطية وأن الشرط الأساسي لحفظ الديمقراطية هو دولة القانون، مشددا على ضرورة وضع حق التظاهر في إطار القانون.

وأضاف الرئيس السبسي، خلال كلمته في خطاب يتناول فيه الوضع العام بالبلاد، ليست كل المظاهرات شرعية ودور الدولة هو حماية مقدرات الشعب التونسي دون إقصاء، متابعا "الجيش التونسي قادر على حماية حدود الدولة وتأمين كافة المنشآت ضد أي مخاطر، ويجب الحفاظ على مكاسب الثورة التونسية".

وأكد رئيس تونس في كلمته الأربعاء وجهها إلى الشعب التونسي ، أن الجيش التونسي سيحمي المناطق التي تقع فيها ثروات البلاد، كم أن الإدارة التونسية نجحت في تجاوز أزمات البلاد وتغلبت على تحديات كثيرة، مشددا على ضرورة العمل على نبذ الخلافات والتعاون بين جميع الاطياف في المجتمع لتكون تونس بين مصاف الدول المتقدمة والعمل على مواجهة التحديات بوحدة الصف.

من جانب آخر أصدرت حركة نداء تونس -حزب الرئيس- بيانا دعت فيه أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجاوز خلافاتهم الداخلية وتغليب صوت الحكمة والمصلحة العليا للبلاد، معربة عن تمسكها بموعد الانتخابات البلدية المعلن، وتؤكد على ثقتها في قدرة مؤسسات الحكم الديمقراطي على إيجاد الحلول المناسبة لأي أزمة طارئة.

 
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مصدر الخبر: تونس/ وكالات
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