البرلمان الكويتي يستجوب رئيس الوزراء في جلسة سرية بدأ نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، باستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، في جلسة سرية، بعد موافقة 33 عضواً ورفض 28 آخرين.