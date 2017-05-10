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|رقم الخبر: 193312
|تاريخ النشر: أيار 10, 2017
|الوقت: 20:55
|الاقسام: عربيات
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البرلمان الكويتي يستجوب رئيس الوزراء في جلسة سرية
بدأ نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الأربعاء، باستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، في جلسة سرية، بعد موافقة 33 عضواً ورفض 28 آخرين.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الموقع الالكتروني لصحيفة "النهار"، أن رئيس المجلس مرزوق الغانم أخلى القاعة، لمناقشة الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، الذي طالب بإبقاء الجلسة سرية، أثناء الاستماع لردود رئيس الحكومة.
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