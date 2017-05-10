هاجمت السلطات الأمنية السعودية حي المسورة السكني في بلدة العوامية بالقطيف شرق السعودية، بالقذائف والرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد مواطن من البلدة يدعى علي عبدالعزيز أبو عبد الله وآخر من الجالية الهندية.

وشنت السلطات السعودية هجومًا بالآليات والمدرعات العسكرية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وعمدت إلى هدم عدد من منازل "مسورة العوامية" باستخدام عشرات الجرافات تحت غطاء ناري كثيف، وبمساندة من فرق الجيش والحرس الوطني وقوات المهمات الخاصة.

كما أطلق الجيش السعودي نيران أسلحته الثقيلة بكثافة وعشوائية ما أسفر عن سقوط شهداء من المدنيين المتواجدين في أطراف الطرقات، بينهم طفل، كما منعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من دخول العوامية لإسعاف الجرحى.

وفيما منعت السلطات الإعلاميين والصحفيين من تغطية الهجوم العسكري على حي المسورة، أطلق الأهالي نداء عاجلاً إلى الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المحاصرين داخل منازلهم المستهدفة.