*" والاه": نتيجة الفخ الذي نصب للبرغوثي كانت عكسية * إضراب الأسرى الفلسطينيين يتواصل لليوم الـ 24 على التوالي

اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني، فجر الأربعاء، 12 شابا فلسطينيا في مداهمات واقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة الضّفة الغربية المحتلة.

ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية قالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من طلبة جامعة بيرزيت، حيث من المقرر أن تجري انتخابات مجلس طلبة بيرزيت الاربعاء".

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة تقوع، وشاب ثالث من بلدة الخضر.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال فجر الاربعاء ورشة حدادة في بلدة عتيل قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، وخربت محتوياتها.

كما اندلعت ليلة الثلاثاء مواجهات على مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين غربًا.

كما احتجزت قوات الاحتلال، 15 شابا من بلدة عصيرة الشمالية غالبيتهم أسرى محررون ، وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا قبل الإفراج عنهم.

وفي غضون ذلك قامت جرافات وآليات إسرائيلية، ترافقها قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، بهدم خمسة مساكن من "الصفيح" في قرية (سعوة) مسلوبة الاعتراف بها، في النقب (جنوب إسرائيل)، بحجة البناء بدون تراخيص.

وقال شهود عيان أن الشرطة والجرافات الاسرائيلية داهمت القرية منذ ساعات الصباح وحاصرت المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب لتنفيذ عمليات الهدم.

والقرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب هي 46 قرية لا تعترف "إسرائيل" بها وتتعامل معها على أنها تجمعات غير قانونية، علما أن بعضها أقيم قبل عام 1948، وتفتقر هذه القرى للبنية التحتية ولا يوجد فيها أي خدمات إلا أن أهلها وسكانها يتشبثون بها لأنها أراضيهم التي توارثوها عن الأجداد.

من جانب آخر كتب معلق الشؤون العربية في موقع "والاه" الاسرائيلي، آفي يسسخاروف، مقالاً حول الفيلم الذي نشرته مصلحة السجون في كيان الاحتلال الصهيوني، والذي تزعم فيه بأن مروان البرغوثي يتناول البسكويت في زنزاته الانفرادية وهو مضرب عن الطعام، بعد أن نصبت له مصلحة السجون كمينًا بوضعها بعض المأكولات سرًا في زنزانته.

فقال يسسخاروف إنه من غير المرجح أن يضر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مروان البرغوثي وهو يأكل في زنزانته بصورته بين الأسرى والرأي العام الفلسطيني بشكل عام. بل إنه كما يبدو كانت لديه نتيجة عكسية. مسؤول لم يذكر اسمه في مصلحة السجون "الإسرائيلية" قال إن مقاطع الفيديو كانت نتيجة لمخطط هدف إلى إغواء قادة الإضراب لتناول الطعام من خلال إخفائه في زنزاناتهم – في حالة البرغوثي، بسكويت وويفر شوكولاتة.

وأضاف يسسخاروف انه فيما يتعلق بهدف "إسرائيل"، وهو تقويض مكانة البرغوثي في عين الجمهور الفلسطيني، فهذه الفيديوهات جاءت بنتائج عكسية: الطاقة التي يبدو أن "إسرائيل" استثمرتها في ملاحقة البرغوثي أظهرت للفلسطينيين معنى البطل الحقيقي.

وبحسب الكاتب فإن فلسطينيين تحدثوا مع الموقع في اليوم الذي تلا نشر الفيديوهات قالوا مرارًا وتكرارًا إن "إسرائيل" لا تفهم طريقة تفكير الرأي العام الفلسطيني. من الواضح لهم أن من أعد الخطة للإيقاع بالبرغوثي ارتكب خطأ جسيمًا.

هذا وواصل نحو 1700 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ 24 على التوالي، للمطالبة بتحقيق أبسط حقوقهم.

وبحسب مصادر فلسطينية يعاني المضربون من صعوبة في الحركة والتنقل وآلام في المعدة والرأس، وجفاف بالحلق، ويتقيؤون الدم، فيما امتنع عدد منهم عن تناول الماء لساعات بسبب الصعوبة بالتوجه إلى المرحاض.

وكانت هيئة شؤون الأسرى قالت إن إدارة سجون الاحتلال منعت مجددًا محاميها من زيارة قائد الإضراب القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي في عزله بمعتقل "الجلمة".

وفي ذات السياق، تتواصل الفعاليات المساندة للأسرى في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والداخل والشتات عبر المسيرات وخيم الاعتصام التي جرى نصبها في اليوم الاول للإضراب.

وقررت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب إلغاء الإضراب الجزئي بمحافظات الوطن الذي كان مقررًا الخميس واعتباره يوم غضب، وانتصارًا للأسرى، بهدف تركيز الجهود لإنجاح فعاليات التصعيد.