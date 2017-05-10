أصدر كبار علماء البحرين بيانا جاء فيه" أنه في الوقت الذي لم تجف فيه بعد دماء الفتاة الفلسطينية العربية المسلمة فاطمة حجيجي، وفي اللحظة التي ينتظر فيها أسرانا الأحرار في سجون الاحتلال الاسرائيلي موقفًا داعمًا لمعركتهم القاسية التي يخوضونها نيابةً عن كل الأمة، تستضيف بعض الأنظمة المنتسبة للعروبة والإسلام قاتلي ابنتهم بكل ترحيب! بلا ذرة خجل ولا شرف ولا رجولة ولا غيرة عربية ولا إسلامية، فأي خيرٍ يُرتجى من هكذا أنظمة منفصلة عن إرادة الشعوب، وحكومات تسبح دومًا في مجاري وقذارات أعداء الأمة والمحتلين والمستعمرين لأرضها وإنسانها وثرواتها"؟

وتابع البيان بالقول:" إن النظام في البحرين باستضافته وفد العدو الصهيوني المجرم يؤكد على انفصاله التام عن شعب البحرين وقضاياه المركزية، وعلى رأسها قضية فلسطين والمقدسات المحتلة من قبل شذاذ الآفاق، وأشد الناس عداوة للمسلمين، بل أعداء الإنسانية، وأعداء السلام، الصهاينة الأرجاس".

من جانب آخر وصفت منظمة العفو الدولية إحالة المعتقل سيد فاضل عباس حسن رضي إلى المحاكم العسكرية بـــ"الـضربة الخطيرة" للعدالة في البحرين.

وفي بيان، قالت مديرة الحملات في مكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية سماح حديد إن السلطات البحرينية أحالت مدنيا للمحاكمة أمام محكمة عسكرية للمرة الأولى منذ عام 2011، بعد مصادقة ملك البحرين على تعديل دستوري مأسوي في نيسان/أبريل 2017.

وقالت حديد إنها خطوة مخزية من قبل السلطات وتهدف لترهيب السكان، مشددة على أن "المحاكمات العسكرية في البحرين غير عادلة بشكل صارخ، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تتناقض مع المعايير الدولية"، وفق حديد.

إلى ذلك، طالبت حديد بإلغاء قرار نقل فاضل سيد عباس إلى المحكمة العسكرية فورًا، مؤكدة ضرورة منحه إمكانية الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني المناسب، وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، ومحاكمته أمام محكمة مدنية وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".