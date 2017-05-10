* احباط هجوما بريف حماة الشرقي.. وتشييع 65 من شهداء تفجير كفريا والفوعة *خروج الدفعة التاسعة من مسلحي حي الوعر بمدينة حمص.. و" قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على الحي الثالث في مدينة الطبقة

دعوى قضائية على ترامب سببها عدوانه على مطار الشعيرات في سوريا

تقدمت منظمة حقوقية أمريكية بدعوى قضائية ضد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، طالبته بموجبها بإيضاح "المستند القانوني" لأمره شنّ هجوم صاروخي على مطار الشعيرات في سوريا الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان ترامب قد أمر القوات الأمريكية في السادس من أبريل/نيسان الماضي، بشن عدوان عسكري ضد قاعدة جوية تابعة للجيش السوري، تحت ذريعة الرد على هجوم كيماوي استهدف مدنيين. وبعد أيام من الهجوم، بعث ترامب برسالة إلى "الكونغرس" قال فيها إن الإجراء يقع تحت سلطته القانونية لحماية "المصالح الحيوية للأمن الوطني والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، ولكن الأساس القانوني للضربات ما زال موضع تساؤل ما دفع المنظمة الحقوقية التي تدعى "متحدون لحماية الديمقراطية" إلى مطالبة إدارة ترامب بالكشف عن سندها القانوني لشن العدوان.

وطالبت الدعوى القضائية من الحكومة الأمريكية، إرفاق جميع رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات والسجلات التي تخوّل سلطة ترامب قانونيا طلب شن الضربات بموجب قانون حرية المعلومات، كما أرسل الفريق القانوني لهذه المنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الحرب ووزارة الخارجية.

وشنّت قطع بحرية أمريكية ليلة 6 أبريل/نيسان الماضي، بأمر من ترامب هجمات بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" ضدّ قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من الجنود والمدنيين القاطنين قرب القاعدة، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالمطار.

الأكراد يرحبون بقرار أمريكا بتسليحهم رسميا

من جهة اخرى رحب ريدور خليل، الناطق الرسمي باسم "وحدات حماية الشعب الكردية" في شمال سوريا،الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة بتسليح الوحدات الكردية.

وقال الناطق باسم وحدات حماية الشعب في بيانه صحفي: إن "الوحدات تثمن هذا القرار التاريخي، وتعلن أنها وبالتنسيق مع التحالف الدولي، ستتمكن من دحر كل قوى الظلام، لبناء سوريا الحرة"، على حد وصفه.

وأضاف خليل أن "قرار البيت الأبيض بتسليح وحدات حماية الشعب كان منصفا ومعبرا عن الثقة التي خلقتها مواقف ومعارك خاضتها الوحدات نيابة عن العالم ضد الإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك إرهاب تنظيم "داعش"، على حد وصفه.

وكان أعلن مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على تسليح المقاتلين الأكراد الذين يواجهون "داعش" في سورية.

إلى ذلك، لا تزال المفاوضات جارية بخصوص خروج عناصر الفصائل المسلحة من حي برزة الدمشقي والتأخر الحاصل في حسم الاتفاق يعود إلى تعقيدات لوجستية تتعلق بوجود مقاتلي "جبهة النصرة" داخل الحي.

كما أن مسألة الأنفاق الممتدة إلى الغوطة الشرقية، ومطالبات بعض المجموعات المسلحة بالانتقال إلى الغوطة أدت لتأخير في استكمال الاتفاق.

ومن المتوقع أن يحسم الملف قبل نهاية الأسبوع الحالي لأنه مع إغلاق ملف برزة البلد العسكري باتت قوات الجيش السوري جاهزة لتركيز كل قوتها في القابون، التي وبحسب مصدر عسكري متعلقة بمسألة "حقن الدماء ما يحتم علينا التمهل وعدم الاستعجال" في ظل ترحيب بكل من يرغب بتسوية وضعه وعودته للحياة الطبيعية.

وعزل "جبهة النصرة" المتواجدة داخل الحي ربما سيكون عبر عملية منفردة يشنها الجيش السوري على المساحات التي تسيطر عليها في القابون، في حال إخفاق التوصل لإخراج مقاتليها مع الخارجين" كما أكد مصدر ميداني في القابون، مبيناً أن الهدوء يعم محاور الاشتباك في الحي منذ عصر الأحد في هدنة غير معلنة.

وفي سياق آخر شُيعت في مدينة حلب السورية، الأربعاء، جثامين 65 شهيدا من أبناء بلدتي كفريا والفوعة الذين ارتقوا جراء التفجير الذي استهدف الحافلات التي كانت تقلهم في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب في 25 من الشهر الماضي.

وبحسب وكالة "سانا" شهدت مراسيم التشييع التي جرت في المستشفى العسكري في حلب مشاركة شعبية ورسمية واسعة، وأكد ذوو الشهداء أن جرائم الإرهاب لن تزيدهم إلا صمودا ومهما عظمت التضحيات يظل الوطن أعظم وأغلى ويستحق منا كل تضحية في سبيله لتحقيق النصر النهائي على التكفيريين وداعميهم.

وكان شيع آلاف السوريون، في 26 أبريل الماضي، اثنان وخمسون شهيداً من ضحايا قافلة كفريا والفوعة، إلى مثواهم الأخير في منطقة السيدة زينب (عليها السلام) قرب دمشق.

وفي غضون ذلك بدأ صباح الأربعاء خروج دفعة جديدة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر بمدينة حمص السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه بدأ خروج الدفعة التاسعة من مسلحي حي الوعر وبعض أفراد عائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي وذلك في إطار استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ 13 من مارس الماضي.

وأشار محافظ حمص طلال البرازي في تصريح له إلى أن "عملية إخلاء حي الوعر من المسلحين مستمرة بنجاح دون أي عقبات” مبينا انه سيتم اليوم إخراج دفعة جديدة من المسلحين حيث من “المتوقع خروج بين300 و 400 مسلح مع البعض من افراد عائلاتهم من الحي".

وتوقع محافظ حمص “خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين قبل 20 مايو الجاري وفق بنود الاتفاق الذي بدأ تنفيذه بتاريخ 18 مارس".

ميدانياً نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات نوعية ضد مقار وتجمعات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في مدينة دير الزور ومحيطها.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور الاربعاء، بان وحدة من الجيش دمرت نفقا أمام منطقة المكاتب في حي الصناعة بطول 23 مترا بهدف قطع الطريق أمام العربات المفخخة التي يرسلها إرهابيو تنظيم “داعش” باتجاه النقاط العسكرية المتقدمة.

ولفت المراسل الى ان حامية مطار دير الزور تصدت لهجوم مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” على النقاط العسكرية المتمركزة في المحور الشرقي للمطار وأوقعت قتلى ومصابين في صفوف الارهابيين ودمرت اسلحتهم وعتادهم الحربي.

وبين المراسل أن وحدة من الجيش قضت في عملية نوعية على مجموعة ارهابية بمنطقة المالحة في محيط الفوج 137 على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور.

ودمرت وحدات من الجيش الثلاثاء بصاروخ موجه دبابة لتنظيم “داعش” في منطقة المقابر بالتزامن مع ايقاع الطيران الحربي العديد من القتلى والمصابين بين صفوف ارهابييه فى مدينة موحسن وقريتى مراط والبوعمر بريف دير الزور.

في هذه الأثناء دمرت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة آليتين لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في منطقة وادي العذيب وأحبطت هجوما على نقاط عسكرية بريف حماة الشرقي.

وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت نقاطا عسكرية في محور سلمية أثريا بالريف الشرقي.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت بافشال الهجوم بعد مقتل عدد من إرهابيي التنظيم وتدمير آلياتهم المزودة برشاشات متنوعة.

ولفت مراسل سانا إلى أن وحدة من الجيش دمرت آليتين أحداهما مركب عليها رشاش ثقيل لتنظيم “داعش” وذلك خلال اشتباكها مع ارهابييه في منطقة وادي العذيب شرق مدينة سلمية.

من جهة اخرى أعلنت مواقع كردية عن سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على الحي الثالث في مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وافادت وكالات أنباء ان "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرة على الحي الثالث بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

من جانب اخر قالت المصادر انه سقط عدد من الاصابات في صفوف المدنيين بينهم طفل جراء الاقتتال بين "جيش الاسلام" من جهة و"هيئة تحرير الشام" و"فيلق الرحمن" من جهة أُخرى في بلدة "مديرا" في غوطة دمشق الشرقية.