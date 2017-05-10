قالت قناة "أمريكا تى فى" البيروانية: إن 50 مدنيا على الأقل تم الحكم عليهم في المحاكم العسكرية في فنزويلا، واتهامهم بارتكاب جرائم خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه وفقا لمنظمات غير حكومية فإنه يوجد حتى الآن 75 شخصا تم محاكمتهم فى فنزويلا، وأصدرت الحكم العسكري على 50 شخصا بالحرمان من الحرية والسجن لإثارة الشغب.

وقال المحامى ألفريدو روميرو مدير منتدى العقوبات بمنظمة لحقوق الإنسان "هذا الإجراء غير قانونى، ولا يمكن الحكم العسكرى على المدنيين، مشيرا إلى أنه هناك 40 آخر منتظرين الحكم العسكرى فى فنزويلا".