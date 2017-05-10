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رقم الخبر: 193305 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 21:02 الاقسام: دوليات  
السلطات التركية تعتقل صحفيا فرنسيا

السلطات التركية تعتقل صحفيا فرنسيا

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية أمس الثلاثاء أن السلطات التركية تحتجز صحفيا فرنسيا مستقلا يقيم منذ سنوات فى تركيا، بعد أن كانت أوقفته الإثنين أثناء قيامه بتحقيق فى جنوب شرق البلاد.

وكان المصور الصحفي ماتياس دوباردون الذي يعمل لحساب وسائل اعلامية عدة اوقف الإثنين في محافظة باتمان حيث كان يقوم بتحقيق لمجلة "ناشونال جيوغرافيك" كما قال لوكالة فرانس برس ارول اونداوغلو ممثل اطباء بلا حدود فى تركيا.

وأضاف اوندر اوغلو الذى تمكن من التحدث إلى الصحفي الفرنسي بعد ظهر الثلاثاء "يتم حاليا نقله من باتمان الى مركز استقبال تديره ادارة شؤون الهجرة في محافظة غازي عنتاب" جنوب شرق البلاد.

وأوقف دوباردون الإثنين في حسن كيف في ظروف لا تزال غامضة. وبعد استجوابه سلم الصحفي لادارة شؤون الهجرة وتمت مصادرة آلتي تصوير كان يحملهما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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