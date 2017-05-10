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رقم الخبر: 193304 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 21:02 الاقسام: دوليات  
إصابة 80 شخصا في انفجار صهريج للغاز المسال بغانا

إصابة 80 شخصا في انفجار صهريج للغاز المسال بغانا

أصيب 80 شخصا على الأقل فى غانا، إثر انفجار بمصنع في تاكورادي العاصمة الإقليمية (غربى البلاد).

وقال إيمانويل بوني، المسئول عن قوات الإطفاء في تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، إن صهريجا كان يفرغ شحنة من الغاز المسال في أحد المصانع عندما وقع الانفجار، مشيراً إلى أن ستة من أفراد قوات إطفاء الحريق أصيبوا جراء الانفجار، وإن واحدا منهم إصابته خطيرة.

وأشار بونى إلى أن 37 من المصابين بإصابات بالغة نقلوا جواً إلى مستشفى عسكري في العاصمة أكرا، فيما نقل 25 شخصا على الأقل مستشفيات قريبة من موقع الحادث. 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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