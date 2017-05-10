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رقم الخبر: 193302 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 21:02 الاقسام: دوليات  
موجيريني تدعو واشنطن إلى المضي في تمويل وكالات الأمم المتحدة

موجيريني تدعو واشنطن إلى المضي في تمويل وكالات الأمم المتحدة

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى المضى فى تمويل وكالات الأمم المتحدة، معتبرة أن هذا الأمر اكثر اهمية للسلام من النفقات العسكرية.

وادلت موجيرينى بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى شاركت فيه السفيرة الأمريكية نيكي هايلي. وقالت "أريد أن أكون واضحة واتوجه مباشرة إلى أصدقائنا الأمريكيين. من المهم بالنسبة الينا أن نستمر جميعا فى تمويل وكالات الامم المتحدة. فهي مهمة للسلام في العالم بمقدار ما هي مهمة نفقات الدفاع واحيانا اكثر".

وأعلن البيت الأبيض انه ينوي القيام باقتطاعات كبيرة في المساهمات الأمريكية في الأمم المتحدة، كما تعهد ب"زيادة تاريخية" فى نفقات الدفاع.

وقالت موجيرينى، إن دعم الامم المتحدة يمثل للاتحاد الأوروبى "استثمارا اساسيا لضمان امننا" مشيرة إلى أن المساهمات الطوعية للدول الأوروبية تغطي نصف الموازنة الاجمالية للامم المتحدة.

وأضافت أن الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبى "تستثمر بفخر وبطريقة ذكية" في برنامج الاغذية العالمي ووكالة اليونيسف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).

وقالت من جهة اخرى انها تأمل في ألا تنسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ كما يريد دونالد ترامب. وأوضحت موجيريني "أني واثقة من أن الادارة الأمريكية قادرة على إيجاد الطريق الخاصة بها من جهة، مع البقاء من جهة أخرى جزءا مما اتفق عليه العالم أجمع".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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