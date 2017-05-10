بحث وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زادة، مع السفير السوري في طهران عدنان محمود، سبل تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين المتعلقة بإقامة مشاريع صناعية مشتركة في قطاعات الإسمنت والجرارات الزراعية وتجميع الباصات والشاحنات وخطوط إنتاج الكابلات والأدوية والألبان.

كما ناقشا في لقائهما أيضاً المساهمة في إعادة تأهيل قطاع الإنتاج وتأمين المواد الأولية ومستلزمات العملية الإنتاجية للشركات الصناعية وتضمين قوائم السلع المستثناة في اتفاقية التجارة الحرة وإقامة المعارض المشتركة.

وأكد الوزير نعمت زادة أهمية العمل المشترك بين الحكومتين لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي دمرتها الحرب الإرهابية السافرة ضد سورية وإقامة مشاريع صناعية حيوية تسهم في تأمين إحتياجات الشعب السوري في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشار نعمت زادة إلى أن التطورات الإيجابية على الساحة السورية والإنجازات التي تحققها الحكومة السورية على الصعيد الأمني والسياسي تفتح الطريق لإعادة تأهيل القطاع الصناعي والإنتاجي وإقامة المصانع الجديدة بمشاركة القطاعين العام والخاص في البلدين، مؤكداً استعداد الحكومة الإيرانية لوضع طاقاتها الصناعية تحت تصرف الحكومة والشعب السوري والاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

من جانبه، أكد السفير محمود أن إعادة تأهيل القطاع الصناعي والإنتاجي تحظى بأولوية عمل الحكومة السورية لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والإرهابية على الشعب السوري وتنشيط الصناعة السورية. وشدد على الحاجة لدفع مسار التعاون الصناعي والاقتصادي إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران وتذليل أي عقبات أمامها.