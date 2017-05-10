أفادت العضو في الجمعية الايرانية لمصنعي المعدات النفطية، السيدة ندا موسوي زادكان، ببدء تعاون إستثماري مع شركات أمريكية في مجال صناعة النفط، مشيرة في ذات السياق الى قرار إحدى هذه الشركات للاستثمار في مجال تدشين خط إنتاج للمعدات المستخدمة في صناعة النفط داخل البلاد.

وتطرقت موسوي زادكان، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء على هامش فعاليات المعرض الدولي الـ 22 للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في طهران، تطرقت الى تفاصيل أول تعاون إستثماري للشركات الأمريكية في مجال الصناعات النفطية الايرانية، مؤكدة ان المرحلة مابعد تنفيذ الإتفاق النووي أتاحت الفرص للتعاون مع الشركات الدولية الشهيرة. وأضافت: ان التعامل مع شركة (بال) الأمريكية بهدف إنتاج مشترك لنوع خاص من المعدات النفطية داخل البلاد، يأتي في هذا الإطار.

من جانبه، أكد مندوب (بال)، خلال المؤتمر الصحفي، رغبة الشركة الأمريكية في العودة الى الأسواق الايرانية. وأضاف: ان المشاركة في معرض النفط الدولي جاء بهدف التعرف على وضع الصناعة النفطية والطاقات والسوق الايرانية.

على صعيد آخر، كشف المدير التنفيذي للشركة الوطنية للغاز، عن أن ايران ستبدأ تصدير الغاز إلى العراق في القريب العاجل. وقال حميد رضا عراقي، خلال كلمة له في المعرض: ان خط الغاز الذي يقع في منطقة جابهار هو من أكثر الخطوط الاستراتيجية لتصدير الغاز لاسيما الى باكستان.

في سياق آخر، أشار عراقي إلى أنه حسب الخطة السادسة للتنمية والتي أقرها مجلس الشورى الاسلامي، فانه من المفترض أن تتمكن ايران من تصدير 200 مليون متر مكعب من الغاز. وتابع: في هذا المجال أجرينا محادثات مع العراق خلال اليومين الماضيين وتم تحديد الإجراءات المصرفية من أجل البدء بتصدير الغاز الى العراق، حيث سيتم تصدير نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً الى هذا البلد. كما لفت المدير التنفيذي للشركة الوطنية للغاز الى أن المحادثات لا تزال مستمرة بين إيران وعمان حول تصدير الغاز، مفيداً أنه سيتم البدء بهذه العملية فور إبلاغها بهذا الأمر.

وحول رغبة أفغانستان باستيراد الغاز الايراني، قال عراقي: (نسعى للتأكد من الجهة التي تريد استيراد الغاز إن كانت حكومية أم شركة خاصة.. أفغانستان يمكن أن تكون سوقاً جيداً لنا).

ولفت المدير التنفيذي للشركة الوطنية للغاز، ان جورجيا قد دفعت اعتمادات مالية من أجل استيراد الغاز من ايران وذلك طبق عقد وقع بين إيران وجورجيا، وقال: سيتم تصدير الغاز الى جورجيا عبر أرمينيا.

إلى ذلك، أبرم مركز أبحاث صناعة النفط الايراني مذكرة تفاهم مع جامعة ميلان التكنولوجية (بولي تكنيك) للتعاون بمجال أنشطة المنبع والمصب والبيئة، وجرت مراسم توقيع المذكرة يوم الثلاثاء، على هامش المعرض.

وأوضح منصور بزمي مساعد شؤون التقنية والعلاقات الدولية بمركز أبحاث صناعة النفط الايراني بأن المذكرة تتمحور بشكل أساسي حول أنشطة المنبع وبموجبها سيجري الجانبان أبحاثاً وأنشطة مشتركة بهذا الخصوص. وأضاف بزمي: ان المذكرة تنص أيضاً على التعاون البيئي وأنشطة المصب بقطاع النفط. وأكد أن المذكرة المبرمة غير محددة زمنياً وستنطلق فعاليات التعاون باقرب وقت، للتوصل الى العقود المستهدفة.