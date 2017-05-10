قال مساعد وزير الاقتصاد المدير العام لمؤسسة الاستثمار والدعم الاقتصادي والتقني في ايران محمد خزاعي: ان العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس 2017) شهد نمواً في تدفق الاستثمارات الأجنبية الى البلاد، مبيناً ان منسوب الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة بلغ 3 مليارات و124مليون دولار.

وأوضح خزاعي، في تصريح له يوم الثلاثاء، ان هذه الاستثمارات شملت المناطق الحرة والمحافظات، مما يؤكد على المستوى الأمني المرموق الذي يعم البلاد. ولفت المسؤول الاقتصادي الايراني الى أنه وفقاً لإحصائيات البنك الدولي للعام 2016، فقد بلغ منسوب النمو الاقتصادي في ايران خلال هذه الفترة 8ر5 بالمئة.

في سياق متصل، تطرق خزاعي الى نتائج تنفيذ الاتفاق النووي في ايران، مؤكداً ان من أهم آثار هذا الإنجاز هو الحد من إنتشار مخطط (ايرانوفوبيا)، وبالتالي توفر الفرص المؤاتية لتوافد الدول الأجنبية بهدف التعاون الاستثماري مع ايران. وتابع: ان تعامل ايران اليوم مع 40 دولة في العالم يأتي ضمن الإنجازات الناجمة عن الاتفاق النووي وما تمخض عنه من ترسيخ الأمن والاستقرار الاقتصادي على صعيد البلاد.

من جهته، أعلن وزير الإقتصاد الايراني، علي طيب نيا، توقيع إتفاقيات مع المصارف الأجنبية بقيمة 60 مليار دولار. وقال الوزير طيب نيا: ان المصارف الإيرانية وقعت على إتفاقيات مع المصارف الأجنبية بقيمة 60 مليار دولار في فترة بعد الإتفاق النووي حتى الآن، لكن نحتاج لمزيد من الوقت لإعادة علاقاتنا مع دول العالم بعد رفع العقوبات إلى مجراها الطبيعي. كما أشار إلى التبادلات المصرفية مع 230 بنكاً أجنبياً بارزاً ونمو هذا العدد بصورة يومية.

وقد أعلن مسؤولو البنوك الدولية نظير البنوك اللبنانية والعمانية والتركية والإسبانية والصينية عن رغبتهم للتعامل مع البنوك الإيرانية.