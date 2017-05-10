أعلن رئيس جمعية مربي النحل ومنتجي العسل في ايران، ان البلاد تنتج نحو 70 ألف طن من العسل سنوياً.

وقال عبدالرضا بيكناه، في حديث له بمحافظة أردبيل (شمال غرب ايران): يتم سنوياً إنتاج 70 ألف طن من العسل في البلاد بحيث يتم نقل هذه الكمية الى سوق الاستهلاك، مبيناً ان المشكلة القائمة هو عدم وجود تعبئة وتغليف مناسب في هذا المجال. وأضاف: اذا استطعنا الاستفادة من طاقات هذا المنتج في إطار توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، فاننا بحاجة الى إتخاذ إجراءات ضرورية ورئيسية في مجالي إنتاج وتغليف العسل، مبيناً ان تعريف فوائد العسل للجميع يعد أمراً ضرورياً وجدير بالاهتمام.

وكان مسؤول مؤسسة علوم تربية المواشي في ايران، مرتضى رضائي، قد أعلن ان ايران قد بلغت في إنتاج العسل ثامن دولة عالمياً، مشيراً الى وجود أكثر من ستة ملايين و900 ألف منحل في البلاد.