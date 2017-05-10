وتنص الاتفاقية الموقعة على تعاون الشركة الايطالية مع (ايران خودرو) بهدف ايجاد خط إنتاج في مجال تصميم وصناعة هيكل السيارات لـ4 نماذج من السيارات كحد أدنى. وذكرت شركة (بينيفارينا)، ان قيمة الاتفاقية مع (ايران خودرو) تبلغ 70 مليون يورو وتمتد صلاحيتها على مدى 36 شهراً.

وأدى إنتشار نبأ توقيع الاتفاقية بين الشركتين الايطالية والايرانية لتصنيع السيارات الى ارتفاع قيمة الأسهم في بينيفارينا بنسبة 6 بالمئة، كما شهدت أسهم ايران خودرو زيادة بنسبة 4 بالمئة على خلفية هذه الاتفاقية.

هذا وحاز مجمع ايران خودرو لصناعة السيارات على الوسام الأخضر من شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات في 6 مجالات.

ونال مجمع ايران خودرو لتصنيع السيارات على هذا الوسام الأرفع من شركة رينو الفرنسية وفق تقويمها الشامل للشركة الايرانية في ستة مجالات، ما يدلل على تحقق الاهداف المتوخاة في هذه الشركة. ويوضح التقرير الصادر عن المجمع الصناعي الايراني حول هذا الموضوع ان توافقاً كاملاً بين نتائج تقويم المجمع والفريق الرسمي لشركة رينو الفرنسية حول تأييد جودة منتجات المجمع.

يشار الى أن الشركة الفرنسية تجري اختبارات عشوائية حول جودة المنتجات عبر ممثليها في مختلف بلدان العالم وقد نالت الشركة الايرانية على هذا الوسام رفيع المستوى عقب عدة إختبارات أجرتها الشركة الفرنسية على منتجات مجمع ايران خودرو الصناعي الايراني.