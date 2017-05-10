  • الأربعاء ١٣ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193296 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 21:10 الاقسام: اقتصاد  
تعاون إيطالي - إيراني في مجال صناعة السيارات
بقيمة 70 مليون يورو

تعاون إيطالي - إيراني في مجال صناعة السيارات

وقّعت شركة (بينيفارينا) الايطالية لتصنيع السيارات، إتفاقية للتعاون مع شركة (ايران خودرو) بقيمة 70 مليون يورو.

وتنص الاتفاقية الموقعة على تعاون الشركة الايطالية مع (ايران خودرو) بهدف ايجاد خط إنتاج في مجال تصميم وصناعة هيكل السيارات لـ4 نماذج من السيارات كحد أدنى. وذكرت شركة (بينيفارينا)، ان قيمة الاتفاقية مع (ايران خودرو) تبلغ 70 مليون يورو وتمتد صلاحيتها على مدى 36 شهراً.

وأدى إنتشار نبأ توقيع الاتفاقية بين الشركتين الايطالية والايرانية لتصنيع السيارات الى ارتفاع قيمة الأسهم في بينيفارينا بنسبة 6 بالمئة، كما شهدت أسهم ايران خودرو زيادة بنسبة 4 بالمئة على خلفية هذه الاتفاقية.

هذا وحاز مجمع ايران خودرو لصناعة السيارات على الوسام الأخضر من شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات في 6 مجالات.

ونال مجمع ايران خودرو لتصنيع السيارات على هذا الوسام الأرفع من شركة رينو الفرنسية وفق تقويمها الشامل للشركة الايرانية في ستة مجالات، ما يدلل على تحقق الاهداف المتوخاة في هذه الشركة. ويوضح التقرير الصادر عن المجمع الصناعي الايراني حول هذا الموضوع ان توافقاً كاملاً بين نتائج تقويم المجمع والفريق الرسمي لشركة رينو الفرنسية حول تأييد جودة منتجات المجمع.

يشار الى أن الشركة الفرنسية تجري اختبارات عشوائية حول جودة المنتجات عبر ممثليها في مختلف بلدان العالم وقد نالت الشركة الايرانية على هذا الوسام رفيع المستوى عقب عدة إختبارات أجرتها الشركة الفرنسية على منتجات مجمع ايران خودرو الصناعي الايراني.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1827 sec