توصلت ايران وغينيا كوناكري، مساء الثلاثاء، الى إتفاق لاستخراج ونقل البوكسيت الى ايران لمدة 25 عاماً.

وبناء على متابعات وزارتي الخارجية والصناعة والمناجم والتجارة الايرانيتين، فقد تم تمديد الإتفاق المبرم حول مناجم البوكسيت في غينيا لفترة 25 عاماً.

وكان وزير المناجم الغيني قد زار طهران خلال العام الماضي، لتمديد الاتفاق الخاص بين البلدين حول مناجم البوكسيت في بلاده. وقد تم خلال الأشهر الأخيرة تقديم التقرير النهائي لمشروع الجدوى التقنية والاقتصادية لبوكسيت غينيا كوناكري من قبل اللجنة التقنية الى مسؤولي البلدين.

ويبلغ احتياطي منجم البوكسيت في غينيا كوناكري 300 مليون طن ويعد أحد مصادر المواد الخام للوصول الى أهداف تنمية صناعة الألمنيوم في ايران.

وعلى ضوء برامج التنمية في ايران وحاجة صناعات الألمنيوم، فمن المتوقع إستخراج 4 ملايين طن من البوكسيت من هذا المنجم ونقله الى جنوب ايران لتبديله الى مسحوق الألومينا.

ويزور مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية رئيس الهيئة التنفيذية لشركة (ايميدرو) مهدي كرباسيان، على رأس وفد تقني من الوزارة، العاصمة كوناكري للمشاركة في ندوة حول مناجم غينيا، وكذلك التوقيع النهائي على المشروع المذكور.

والتقى كرباسيان وزير المناجم ورئيس الموانئ ومستشار رئيس جمهورية غينيا للشؤون المنجمية ومندوب وزارة المالية، حيث تم التأكيد والمصادقة على التقرير النهائي لمشروع الجدوى التقنية والاقتصادية للبوكسيت في هذا البلد.