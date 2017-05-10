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|رقم الخبر: 193294
|تاريخ النشر: أيار 10, 2017
|الوقت: 21:08
|الاقسام: اقتصاد
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مجلس الشورى الإسلامي يقر إتفاقية للنقل والشحن البحري مع كوريا الجنوبية
أقرّ أعضاء مجلس الشورى الاسلامي الايراني، في اجتماعهم أمس الأربعاء، لائحة إتفاقية النقل والشحن البحري بين ايران وكوريا الجنوبية.
وبحث أعضاء مجلس الشورى الاسلامي لائحة إتفاقية الحمل والنقل البحري بين ايران وكوريا الجنوبية قبل أن يجري إقرارها بغالبية 136 صوتاً. وجاء في لائحة الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان، انه ونظراً لأهمية الاستفادة من النقل والشحن البحري لتطوير تبادل السلع ونقل الركاب ودوره الايجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية وشتى ألوان التعاون بين البلدين ايران وكوريا الجنوبية ومن أجل إقرار التسهيلات المناسبة على صعيد النقل والشحن تم رفع هذه اللائحة الى البرلمان.
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