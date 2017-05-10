وبحث أعضاء مجلس الشورى الاسلامي لائحة إتفاقية الحمل والنقل البحري بين ايران وكوريا الجنوبية قبل أن يجري إقرارها بغالبية 136 صوتاً. وجاء في لائحة الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان، انه ونظراً لأهمية الاستفادة من النقل والشحن البحري لتطوير تبادل السلع ونقل الركاب ودوره الايجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية وشتى ألوان التعاون بين البلدين ايران وكوريا الجنوبية ومن أجل إقرار التسهيلات المناسبة على صعيد النقل والشحن تم رفع هذه اللائحة الى البرلمان.