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رقم الخبر: 193293 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 21:07 الاقسام: دوليات  
عشرات الضحايا بانفجار مخزن ألعاب بالمكسيك

عشرات الضحايا بانفجار مخزن ألعاب بالمكسيك

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في انفجار منزل يستخدم مخزنا للألعاب النارية بولاية بويبلا (وسط المكسيك).

ولقي تسعة أشخاص حتفهم على الفور وتوفي خمسة آخرون بعد نقلهم إلى مستشفيات قريبة، وذكرت تقارير أولية أن ثلاثين شخصا أصيبوا في الانفجار.

وقالت حكومة بويبلا المحلية إن الانفجار الذي وقع الليلة الماضية في سان إيزيدرو أثناء الاستعداد لمهرجان محلي الأسبوع المقبل، جاء نتيجة سقوط أحد الألعاب التي أشعلها شخص خارج المنزل فوق الألعاب النارية المخزنة، مما تسبب في الانفجار وتهدم المنزل.

وأشار مسؤول كبير في الحكومة إلى أنه من الصعب منع حدوث مثل تلك الحوادث رغم القوانين المتعلقة بتخزين الألعاب النارية.

وكانت سلسلة من الانفجارات القوية دمرت سوقا للألعاب النارية خارج العاصمة المكسيكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أدى إلى مصرع 35 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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