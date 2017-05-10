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رقم الخبر: 193292 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 21:10 الاقسام: اقتصاد  
إيران تستأنف صادرات الكهرباء إلى العراق
بعد تسديد أكثر من ربع ديونه

إيران تستأنف صادرات الكهرباء إلى العراق

أعلن وزير الطاقة الايراني، حميد جيت جيان، عن إستئناف عملية تصدير الكهرباء من ايران الى العراق، وذلك بعد أن قام الأخير بتسديد 350 مليون دولار من إجمالي مليار دولار الذي بذمته إزاء البلاد، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي لتسديده وفق جدول زمني معين.

وأوضح الوزير جيت جيان، اليوم الأربعاء، ان حجم صادرات الكهرباء الايراني الى العراق يبلغ 1500 ميغاواط، مبيناً ان هذا المنسوب يشهد نمواً أو تراجعاً إثر تقلب الظروف والمناخ في هذا البلد.

وفي حديث لوكالة أنباء فارس، أكد وزير الطاقة تقسيط مستحقات تصدير الكهرباء المتراكمة على العراق والبالغة 2ر1 مليار دولار. وأوضح بأن عملية تصدير الكهرباء للعراق استؤنفت بعد توقفها إثر بلوغ المستحقات المتراكمة 2ر1 مليار دولار. وأضاف: ان عملية الاستئناف جاءت بعد عقد اجتماعات متعددة مع المسؤولين الايرانيين، حيث سدد الجانب العراقي فعلياً مبلغ 350 مليون دولار لحد الآن، وتعهد بدفع المستحقات المتبقية تدريجياً.

وتوقفت صادرات الكهرباء الايراني الى العراق بعد نهاية الاتفاق المبرم بين البلدين في اليوم الأخير من كانون الأول/ ديسمبر 2016 .وفضلاً عن العراق، تشمل صادرات الكهرباء الايراني كلاً من تركيا وباكستان وأفغانستان.

 
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