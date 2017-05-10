أعلنت مستشارة وزير الطاقة البولندي عن استعداد شركات القطاع الخاص للإستثمار في قطاع الملاحة والصناعات البحرية في محافظة خوزستان (جنوب غرب إيران).

وأكدت كورولواسكا، خلال إجتماع مع أعضاء غرفة تجارة مدينة أهواز الإيرانية وممثلي عدد من الشركات البولندية الخاصة، على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها محافظة خوزستان وموانئها النشطة وإمكانية الوصول إلى مياه الخليج الفارسي.

وأشارت كورولواسكا إلى خبرات الشركات البولندية في مجال تنفيذ المشاريع المتعلقة بالموانئ والملاحة والصناعات البحرية وحرصها على عقد إتفاقيات مع الشركات الإيرانية في هذا المجال.

وقد زار ممثلو الشركات الصينية والكورية الجنوبية والتايلندية والفرنسية واليابانية والتركية محافظة خوزستان خلال السنتين الماضيتين لدراسة فرص الإستثمار فيها.