قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي ليث العذاري، رأينا في الجمهورية الاسلامية في ايران وبكل وضوح التطبيق الحقيقي للديمقراطية وحرية الشعب في اختيار من يمثله وان كان هناك تفاضلات بين المرشحين لكن تبقي التجربة في ذاتها وفي اصلها هي تجربة ناجحة اثبتت جدارتها على مدى كل هذه الاعوام منذ انتصار الثورة الاسلامية والى يومنا هذا.

واضاف ان 'الديمقراطية التي يدعيها العالم لم نجد لها مثال واقعي يحتذى به مثل الجمهورية الاسلامية في ايران، وذلك لان هذا النظام قدم وبكل وضوح للشعب الايراني امكانية انتخاب رئيسه وفرض قراراته، على العكس من الحكومات الموجودة اقليميا والتي تتوارث الحكم او هي لحد الان بحكم الملكية او الدول التي تكون مؤسساتها الاقتصادية هي الضابطة على المجتمع المظلوم الذي جعلت منه فئات طبقية، طبقة تمتلك رؤوس الاموال وطبقة معدومة وفقيرة' .

ولفت الى 'ان النظام الذي اسسته هذه الثورة هو نظام متجدد ومتطور حيث شهدنا في هذا العام لقاء مع القادة المرشحين لمنصب الرئاسة، اذا هذه خطوة ايجابية لاحظناها في هذا العام ولم نلاحظها في الانتخابات السابقة'.

واكد العذاري 'على الرغم من الجهود المبذولة في حكومة الشيخ روحاني والتي بضمنها كان توقيع الاتفاق النووي، هذا دليل يثبت امكانية الشعب الايراني في دعمه الى حكومته بغض النظر عن من يكون رئيسا لان هذا الخيار هو خيار الشعب قبل ان يكون خيار الرئيس فالرئيس هو من يمثل ارادة الشعب، هذه الدورة الانتخابية ايا يكون فيها المرشح الفائز فهو انتصار للايرانيين جميعا'.

وشدد ان 'الجمهورية الاسلامية في ايران لها مستقبل واعد وخصوصا بعد التطورات الاخيرة، وان الايرانيين قادرون على ان يعبروا الازمات الاقتصادية خصوصا بعد التطور الحاصل، فهناك تدشين مصنع السيارات الحديثة وهناك ايضا توفير فرص عمل لاكثر من مليون ايراني في الدورة الماضية'.

واستطرد ان 'الاشخاص المرشحين كلهم يمتلكون كفاءات عالية مثل السيد رئيسي والسيد قاليباف والسيد جهانغيري والسادة الاخرون، هؤلاء المرشحون لهم اهمية ومركز ثقل ولديهم التجربة والحنكة في ادارة امور البلاد، جميع المرشحين لديهم امتيازات وكذلك حظوظ الرئيس روحاني كذلك موجودة'.مؤكدا 'ايا كان الفائز في هذه الدورة الانتخابية فهو سيكون نصرا جديدا يضاف الى رصيد الشعب الايراني في اختيار من يمثله، وهذه هي ذاتها كلمة الامام القائد السيد علي الخامنئي (حفظه الله) حين قال (لم اكون مع اي مرشح ولن ادعم اي مرشح وانما ساكون مع من يختاره الشعب).