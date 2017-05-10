«مبيحبوش الفاكهة».. مشكلة تواجه الكثير من الأمهات اللواتي يرغبن في تقديم وجبات صحية ومغذية لأطفالهن من وقت إلى آخر، ولأن في فصل الصيف الكثير من الفاكهة التى من الممكن تقديمها لهم مثل البطيخ والموز والخوخ وغيرها من الفواكه الأخرى، سنقدم لكِ مجموعة من طرق تحضير سلطات الفواكه لتكون وجبة مميزة لأطفالك.

السلطة الاستوائية

المكونات: 2حبة برتقال مقشر، 12 حبة فراولة مقطعة إلى نصفين، 2حبة مانجو قطع، 4 حبات كيوى مقشر ومقطع.3ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: يتم الجمع بين تلك الفاكهة في وعاء كبير، ويتم خلطهم معا، ثم نضع عصير الليمون عليها وتقلب، ثم يتم تقديمها.

سلطة الموز البري

المكونات:3 حبات موز مقطع، 12 حبة فراولة مقطعة نصفين، 12 حبه توت،3 معالق من عصير الليمون.

طريقة التحضير: يتم خلط المكونات في وعاء الكبير، ويتم خلطهم جيدا، ويضع عليهم عصير الليمون ثم يقليبوا، ويتم تقديمهم.

سلطة المانجو

المكونات: 2حبة الأناناس، 2 حبه شمام،، حبتان مانجو،2 أكواب من العسل.

طريقة التحضير: الخلط بين المكونات في وعاء كبير مع التقليب، ويوضع عليها العسل ويتم تقليبهم ثم تقديمهم.

سلطة البطيخ

المكونات: 12حبه الفراولة،12 حبه توت، 12 حبة عنب، 3 قطع بطيخ، 3 معالق عصير الليمون.

طريقة التحضير: يتم خلط المكونات في وعاء كبير، ويوضع عليهم عصير الليمون، ويتم تقليبهم جيدا ثم يتم تقديمهم.