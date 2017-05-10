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رقم الخبر: 193271 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 15:13 الاقسام: اجتماعيات  
الأعراض المبكرة للإصابة بالزهايمر.. نسيان الطريق

الأعراض المبكرة للإصابة بالزهايمر.. نسيان الطريق

أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن نسيان الطريق الصحيح قد يكون أحد الأعراض المبكرة للإصابة بالزهايمر.

واستهدفت الدراسة، التي أجرتها جامعة «ادنبره»، فهم العلامات البيولوجية المبكرة لتحديد خطورة إصابة البالغين بالمرض عند التقدم في السن.

وأشارت الدراسة، وفقا لصحيفة «ديلي ميل»البريطانية، إلى أن الإنسان عندما يضل الطريق في مختلف تنقلاته فإن هذا الأمر قد يكون مرتبطا بالإصابة بالزهايمر في وقت لاحق من حياته.

وأكد الباحثون أن الزهايمر يعتبر مرضا خاصا بالذاكرة إلا أن الصعوبة التي يواجهها الأشخاص تتعلق بتدني قدراتهم على معرفة أماكن الأشياء أو ضل الطريق بشكل دائم أثناء تنقلاتهم.

ويعتبر الزهايمر أكثر الأشكال شيوعا للخرف، وتشير التقديرات إلى أن عدد المصابين بالمرض في بريطانيا حاليا يبلغ نحو 850 ألف شخص.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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