توصلت دراسة حديثة إلى أن الموجات فوق الصوتية أكثر قدرة وسرعة وأقل إيلاما في تقييم وتشخيص الكسور لدى الأطفال، مقارنة بالأشعة السينية التقليدية .. وتعد كسور الذراع أكثر الكسور شيوعا بين الأطفال.

وقد شملت الدراسة 169 طفلا تراوحت أعمارهم ما بين 4 – 17 عاما يعانون في كسور في الساعد، ليتم مقارنة الصور التشخيصية بين صور الأشعة السينية والموجات الفوق صوتية.

فقد أكدت نتائج الدراسة فاعلية الموجات الفوق صوتية في تشخيص أكثر من 93.5% من حالات كسور الأطفال في مقابل 89% للأشعة السينية.

وقال الدكتور نافين بوناي، أستاذ مشارك في طب الأطفال والطب الباطني في كلية ششوليش للطب وطب الأسنان في جامعة ويسترن أونتاريو، تشير نتائجنا إلى فاعلية الموجات الفوق صوتية كأداة تشخيصية في كسور الساعد بين الأطفال.