  • الأربعاء ١٣ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193269 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 15:16 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الموجات فوق الصوتية الأفضل لتشخيص الكسور لدى الأطفال

الموجات فوق الصوتية الأفضل لتشخيص الكسور لدى الأطفال

توصلت دراسة حديثة إلى أن الموجات فوق الصوتية أكثر قدرة وسرعة وأقل إيلاما في تقييم وتشخيص الكسور لدى الأطفال، مقارنة بالأشعة السينية التقليدية .. وتعد كسور الذراع أكثر الكسور شيوعا بين الأطفال.

وقد شملت الدراسة 169 طفلا تراوحت أعمارهم ما بين 4 – 17 عاما يعانون في كسور في الساعد، ليتم مقارنة الصور التشخيصية بين صور الأشعة السينية والموجات الفوق صوتية.

فقد أكدت نتائج الدراسة فاعلية الموجات الفوق صوتية في تشخيص أكثر من 93.5% من حالات كسور الأطفال في مقابل 89% للأشعة السينية.

وقال الدكتور نافين بوناي، أستاذ مشارك في طب الأطفال والطب الباطني في كلية ششوليش للطب وطب الأسنان في جامعة ويسترن أونتاريو،  تشير نتائجنا إلى فاعلية الموجات الفوق صوتية كأداة تشخيصية في كسور الساعد بين الأطفال.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0674 sec