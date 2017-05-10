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رقم الخبر: 193267 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 15:20 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إطلاق 4425 قمرا صناعيا بحلول 2019

إطلاق 4425 قمرا صناعيا بحلول 2019

يخطط إيلون موسك لمحاربة مشاكل الاتصال بالإنترنت، بإطلاق أكثر من ألف قمر صناعي عالي السرعة إلى المدار بحلول 2019. وفي العام الماضي، قامت شركة سبيس إكس بوضع خطط ملموسة مفصلة لنشر كوكبة من حوالى 4425 قمرا صناعيا، حول الأرض.

والآن، قدمت الشركة مجموعة من التفاصيل الجديدة إلى لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، كما كشف متحدث باسم المشروع عن موعد الإطلاق.

وفي طلب مقدم إلى لجنة الاتصالات الاتحادية في شهر نوفمبر 2016، تم الكشف عن نية الشركة إطلاق نحو 1600 قمر صناعي إلى الفضاء في المرحلة الأولى من مشروعها، مع العلم أنها لا تزال تمر بمرحلة تسجيل الموافقة الرسمية عليه.

وقالت باتريكا كوبر، نائب رئيس سبيس إكس: «سيتم إطلاق الأقمار الصناعية المتبقية على مراحل حتى العام 2024، وتخطط الشركة تنفيذ عملية الإطلاق على متن صاروخ فالكون 9».

وذكرت كوبر أن المشروع يهدف إلى حل المشاكل التي تواجه البشر في العصر الرقمي، مثل الضغط الشديد على شبكات الإنترنت، كما أوضحت أن الولايات المتحدة والعالم يفتقران إلى إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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