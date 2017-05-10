تفقد وفد من 6 رؤساء جامعات البوسنة والهرسك، یزور إيران حالیا جامعة امیر کبیر الصناعیة حیث أکد مسؤولو الجامعتین خلال إجتماع مشترك علی توطید أواصر التعاون العلمي.

وفي هذا الإجتماع الذي حضر فیه رئیس جامعة امیر کبیر الصناعیة شرح المسؤولون أحدث إنجازات وقدرات الجامعتین وأکدوا علی توطید أواصر التعاون العلمي المشترك منها تبادل الأساتذة والطلاب وتنفیذ المشاریع البحثیة المشترکة.

ویتضمن الوفد رؤساء جامعات البوسنة والهرسك بما فیها جامعة «جمال بیدیج موستار وزنیستا وایستوتشنو سارایو وتوزلا» في البوسنة والهرسك.