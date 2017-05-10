استدعاء 17 لاعباً للمعسكر التدريبي للمنتخب الايراني بكرة الصالات الوفاق/خاص- استدعى مدرب المنتخب الايراني بكرة الصالات 17 لاعباً للمعسكر التدريبي الذي سيقام في مدينة "كرد" الايرانية، وذلك استعداداً لبطولة اسيا التي ستقام في العاصمة التركمنستانية "عشق اباد" في شهرايلول القادم.