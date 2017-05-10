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رقم الخبر: 193257 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 15:12 الاقسام: رياضة  
استدعاء 17 لاعباً للمعسكر التدريبي للمنتخب الايراني بكرة الصالات

استدعاء 17 لاعباً للمعسكر التدريبي للمنتخب الايراني بكرة الصالات

الوفاق/خاص- استدعى مدرب المنتخب الايراني بكرة الصالات 17 لاعباً للمعسكر التدريبي الذي سيقام في مدينة "كرد" الايرانية، وذلك استعداداً لبطولة اسيا التي ستقام في العاصمة التركمنستانية "عشق اباد" في شهرايلول القادم.

واللاعبون الـ17 هم:( علي رضا صميمي – علي رضا رفيعي – حميد احمدي – مسلم اولاد قباد – شهاب طالبي – محمد رضا كرد – سعيد احمد عباسي – مهدي جاوي – علي رضا عسكري – مرتضى عزتي – امين نصر الله زاده – محمد شجري – محمد رضا سنغ سفيدي – ميثم برمشوري – سجاد بند سعدي – مسعود محمدي وسجاد بابائي).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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