الوفاق/خاص/مختار حداد- أعلن رسول اسماعيل زاده دوزان رئيس مركز تنظيم ترجمة ونشر المعارف الاسلامية والعلوم الانسانية التابع لرابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية آخر نشاطات هذا المركز على المستوى العالمي والمحلي في مجال ترجمة ونشر الكتب الفاخرة.

وأضاف اسماعيل زاده الذي كان يتحدث للوفاق في جناح المركز في معرض الكتاب الدولي بطهران ان هذا المركز تأسس بقرار من المجلس الاعلى للثورة الثقافية لتنظيم ترجمة واصدار الكتب، مضيفا أن هذا المركز يعمل في ثلاثة محاور رئيسية.

وقال ان المحور الاول هو تنظيم ترجمة ونشر ترجمة الكتب ويجب أن تكون هذه الكتب متطابقة للمعايير الدولية والقيم الاسلامية والانسانية ووحدة العالم الاسلامي وفي هذا الاطار يتم اختيار الكتب ومن ثم نعرفها لادوار النشر الاجنبية والمترجمين حيث نقدم كذلك دعما ماديا بنسبة 60 بالمائة لكتب المعارف الاسلامية و40 بالمائة لكتب العلوم الانسانية في مجال مصاريف الترجمة والطباعة، مضيفاً أن المركز من ثم يقوم بتوزيع الكتب عبر الشبكة العالمية للتوزيع.

وأشار اسماعيل زاده الى المحور الثاني في نشاطات المركز وقال أن المركز يقدم كذلك دعما فكريا لدور النشر لاختيار الكتب القيمة الذي يمكن ترجمتها ونعرف لهم المترجمين ذات الخبرة وفي هذا المجال تتعاون مممثليات ايران الثقافية في الخارج مع دور النشر الايرانية والاجنبية.

وأضاف أن المحور الثالث في نشاط المركز هو دراسة ورقابة الاعمال التي تترجم لكي تكون متطابقة للمعايير العالمية في مجال الترجمة وكذلك نقوم بمساعدة المترجمين من خلال اقامة دورات تخصصية لهم.

وقال أن هذه الدورات التخصصية تقوم في داخل وخارج ايران بحضور كبار الاساتذة في هذا المجال.

يذكر أنه وقع مركز تنظيم ترجمة ونشر المعارف الاسلامية والعلوم الانسانية التابع لرابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية عدة اتفاقيات مع دور النشر الايرانية والأجنبية على هامش معرض طهران الدولي للكتاب.

