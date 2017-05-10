وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان، إن "قطعات مكافحة الارهاب حررت، اليوم، منطقة المعامل في الساحل الايمن من مدينة الموصل".

وأضاف يار الله أن تلك القطعات "رفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

وأعلنت قيادة "قادمون يانينوى"، امس الثلاثاء، عن تحرير منطقة الصناعة الشمالية في ايمن الموصل من قبضة تنظيم "داعش"، كما اعلنت الاثنين، عن تحرير صناعية وادي عكاب وغانم السيد في الساحل الأيمن لمدينة الموصل ايضا.

وتخوض القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة الجانب الايمن من الموصل بعد تحرير الساحل الايسر منه