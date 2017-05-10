غداً الخميس كلمة السيد نصرالله في ذكرى استشهاد القائد بدر الدين يلقي الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد الخميس كلمة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين.