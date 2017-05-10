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رقم الخبر: 193249 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 15:15 الاقسام: عربيات  
كلمة السيد نصرالله في ذكرى استشهاد القائد بدر الدين
غداً الخميس

كلمة السيد نصرالله في ذكرى استشهاد القائد بدر الدين

يلقي الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد الخميس كلمة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين.

وبحسب موقع المنار فإن الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله سيلقي كلمة يوم الخميس 11/05/2017 في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين (السيد ذو الفقار)، الذي يقام الساعة الخامسة عصرا في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية. الجنوبية لبيروت.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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