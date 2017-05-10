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|رقم الخبر: 193249
|تاريخ النشر: أيار 10, 2017
|الوقت: 15:15
|الاقسام: عربيات
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غداً الخميس
كلمة السيد نصرالله في ذكرى استشهاد القائد بدر الدين
يلقي الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد الخميس كلمة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين.
وبحسب موقع المنار فإن الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله سيلقي كلمة يوم الخميس 11/05/2017 في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين (السيد ذو الفقار)، الذي يقام الساعة الخامسة عصرا في مجمع سيد الشهداء عليه السلام في الضاحية. الجنوبية لبيروت.
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