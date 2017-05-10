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رقم الخبر: 193248 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 15:16 الاقسام: دوليات  
الرئيس الكوري الجنوبي مستعد لزيارة كوريا الشمالية اذا توافرت الظروف
بعد دقائق على تنصيبه..

الرئيس الكوري الجنوبي مستعد لزيارة كوريا الشمالية اذا توافرت الظروف

صرح الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي ان بعد دقائق على تنصيبه اليوم الاربعاء انه مستعد لزيارة كوريا الشمالية، وسط اجواء من التوتر مع بيونغ يانغ.

وقال مون المحامي السابق القادم من الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) بعد ادائه القسم "اذا احتاج الامر فساتوجه الى واشنطن"،  واضاف "ساتوجه الى بكين وطوكيو ايضا وحتى الى بيوينغ يانغ اذا توافرت الظروف".
واكد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد انه سيجري "مفاوضات جدية" مع الولايات المتحدة والصين بشأن نشر الدرع الامريكية المضادة للصواريخ "ثاد".
ويثير نشر هذه المنظومة في كوريا الجنوبية غضب الصين التي تعتبره تهديدا لقدرات الردع التي تملكها وللامن الاقليمي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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