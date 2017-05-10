بعد دقائق على تنصيبه.. الرئيس الكوري الجنوبي مستعد لزيارة كوريا الشمالية اذا توافرت الظروف صرح الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مون جاي ان بعد دقائق على تنصيبه اليوم الاربعاء انه مستعد لزيارة كوريا الشمالية، وسط اجواء من التوتر مع بيونغ يانغ.