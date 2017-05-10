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رقم الخبر: 193244 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 11:43 الاقسام: محليات  
ظريف يهنئ اسماعيل هنية.. ويؤكد استمرار دعم ايران لمقاومة الشعب الفلسطيني

ظريف يهنئ اسماعيل هنية.. ويؤكد استمرار دعم ايران لمقاومة الشعب الفلسطيني

بعث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برسالة تهنئة الى القيادي بحركة المقاومة الاسلامية "حماس" اسماعيل هنية بمناسبة انتخابه رئيسا للمكتب السياسي للحركة.

واعرب وزير الخارجية الايراني في رسالة التهنئة عن أمله في ان يتمكن الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، من خلال تحمل المسؤولية الجسيمة في الظروف الاستثنائية في فلسطين والمنطقة، وبعون الله تعالى والاستفادة من التجارب القيمة للسائرين في طريق المقاومة الشريفة والى جانب مجاهدين فلسطين والمقاومة  الشامخين، من احباط تهديدات ومؤامرات العدو الصهيوني وحلفائه في العلن والسر والتي تستهدف وحدة العالم الاسلامي واثارة الفرقة والفتن بغية نسيان قضية فلسطين والقدس وافشال نهج مقاومة ابناء الامة الاسلامية الشجعان.
واكد ظريف مجددا على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمقاومة الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال الصهيوني ، وتخليد ذكرى جميع شهداء المقاومة، متمنيا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السلامة والنجاح في مهامه.   

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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