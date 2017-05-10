قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الدول الغربية تحاول تهميش دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية، مؤكدا أن على الأجيال الحالية عدم الانحناء للنازية المعاصرة.

وأشار الأسد في حديث لقناة "أو إن تي" البيلاروسية، بثت مقاطع منه الثلاثاء 9 مايو في الذكرى الـ72 للنصر على النازية، أشار إلى أن الكثيرين في الغرب يحاولون إخفاء الدور الأهم الذي لعبته شعوب الاتحاد السوفيتي، ومنها الشعب البيلاروسي، في دحر النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وهنأ الرئيس السوري الشعب البيلاروسي وقيادة البلاد بعيد النصر، مشيرا إلى الخسائر الضخمة في الأرواح التي تحملتها شعوب الاتحاد السوفيتي من جراء تلك الحرب.

وشدد الأسد على أن المحاربين القدماء "يقدمون اليوم نموذجا للأجيال الحاضرة والقادمة لمعنى الصمود".

وتابع: "ومَن كان يتوقع أن.. اندحار الجيش السوفيتي في البداية يتحول إلى انتصار لاحق؟ ولولا انتصار الجيش السوفيتي، لما حصل إنزال النورماندي".

وأشار الرئيس إلى أن الدول الغربية تحاول شيطنة صورة الرئيسين، البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والروسي، فلاديمير بوتين، "لأنهما لا ينحنيان للغرب".

وقال مشددا: "إذا لم تنحن الأجيال السابقة أمام هتلر، فعلى الأجيال الحالية ألا تنحني للنازية الجديدة المتمثلة بالاستعمار الغربي".