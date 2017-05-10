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|رقم الخبر: 193242
|تاريخ النشر: أيار 10, 2017
|الوقت: 11:21
|الاقسام: رياضة
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في الدورة الرباعية بروسيا
إيران تحل ثالثاً في بطولة كرة القدم داخل الصالات للسيدات
حل منتخب إيران الوطني لكرة القدم داخل الصالات للسيدات في المركز الثالث في البطولة الرباعية بروسيا بعد فوزه على نظيره التشيكي.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم داخل الصالات للسيدات، إلتقى الثلاثاء في آخر منافسة له ضمن البطولة الرباعية لكرة القدم داخل الصالات للسيدات المقامة في روسيا بنظيره التشيكي حيث تغلب عليه بنتيجة 4 للاشيء.
وكان المنتخب الوطني الإيراني قد خسر في لقائيه الماضيين مع المنتخبين الإسباني والروسي.
وقد حلَّ المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم داخل الصالات للسيدات بعد فوزه على المنتخب التشيكي في المركز الثالث في البطولة الرباعية لكرة القدم داخل الصالات للسيدات في روسيا.
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