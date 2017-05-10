فاز نادي استقلال طهران على نادي التعاون السعودي 2-1 في المباراة التي اقيمت مساء الثلاثاء في الدوحة، ليتاهل الى دور ا16 ببطولة دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

اقيمت المباراة على ستاد حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة في اطار الجولة السادسة والاخيرة من بطولة دوري ابطال آسيا لكرة القدم.

سجل هدفي استقلال طهران جابر انصاري (19) وكاوه رضائي (76) فيما سجل هدف التعاون السعودي الوحيد محمد الصعيري (35).

وفي مباراة اخرى ضمن المجموعة ذاتها تغلب الاهلي الاماراتي على مضيفة لوكوموتيف الاوزبكي بأربعة اهداف نطيفة، ليتصدر المجموعة الاولى برصيد 11 نقطة بفارق الاهداف عن استقلال طهران.

وتجمد رصيد التعاون السعودي ولوكوموتيف الاوبكي عند 5 نقاط بالمركزين الثالث والرابع ليودعا البطولة.

وسيقابل استقلال فريق العين الاماراتي في المرحلة القادمة من البطولة الاسيوية.

تأهل نادي استقلال خوزستان الى الدور الثاني بمسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه نادي الجزيرة الاماراتي 1-1 في المباراة التي اقيمت مساء الثلاثاء.

اقيمت المباراة على ملعب الغدير بمدينة اهواز في اطار الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

انتهى الشوط الاول بتقدم الجزيرة بهدف سجله حميد الحمادي في الدقيقة 43، وتمكن نادي استقلال خوزستان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 بواسطة محمد زبيدي.

وفي مباراة ضمن المجموعة نفسها فاز لخويا القطري على الفتح السعودي 4-1، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، يليه استقلال خوزستان بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويواجه لخويا القطري في الدور الثاني نادي برسبوليس الايراني، فيما يقابل استقلال خوزستان االهلال السعودي.