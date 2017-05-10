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رقم الخبر: 193240 تاريخ النشر: أيار 10, 2017 الوقت: 11:20 الاقسام: رياضة  
يوفنتوس ينهي مغامرة موناكو ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

يوفنتوس ينهي مغامرة موناكو ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

تأهل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما استطاع الفوز على موناكو الفرنسي بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "يوفنتوس أرينا" في إطار إياب نصف نهائي البطولة.

ونجح يوفنتوس في تكرار فوزه على الفريق الفرنسي وذلك بعدما حقق البييانكونيري الانتصار في موقعة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب لويس الثاني بهدفين دون رد أحرزهما المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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