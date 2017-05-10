يوفنتوس ينهي مغامرة موناكو ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا تأهل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما استطاع الفوز على موناكو الفرنسي بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "يوفنتوس أرينا" في إطار إياب نصف نهائي البطولة.