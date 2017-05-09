قال متحدث باسم شركة (أجوكو) النفطية إن حقل البيضاء النفطي الواقع في شرق ليبيا، استأنف الإنتاج الثلاثاء، بعد أربع سنوات من التوقف وإنه يضخ عشرة آلاف برميل يوميا.

وقال عمران الزوي، المتحدث باسم أجوكو، أن حقل البيضاء كان ينتج 14 ألف برميل يوميا، قبل توقف الإنتاج بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والحصار المفروض على الصادرات وتضرر البنية التحتية.

وقال أن من المتوقع أن يجري تصدير 60 ألف برميل من النفط مخزنة في صهاريج بحقل البيضاء في الوقت الحالي عبر مينائي الحريقة والزويتينة نظرا لأن الحقل بدأ في ضخ النفط مجددا.

أكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، إنقاذ 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، ستة رجال وامرأة واحدة فقط، قبالة شواطئ الماية غرب العاصمة طرابلس.

وقال قاسم في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أمس الثلاثاء، أنه بعد إنقاذ المهاجرين، قدَّمت الجهات المعنية الخدمات الإنسانية والطبية اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين الناجين، الذين أكدوا أن القارب المطاطي كان على متنه 170 مهاجرًا غير شرعي عند إبحاره، مؤكدًا أن عدد المفقودين يبلغ 163 بينهم 35 امرأة و9 أطفال.