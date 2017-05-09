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رقم الخبر: 193236 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 20:53 الاقسام: عربيات  
الجيش المصري يحبط عملية اختراق كبيرة عند الحدود الغربية

الجيش المصري يحبط عملية اختراق كبيرة عند الحدود الغربية

أحبطت القوات الجوية المصرية محاولة لاختراق الحدود الغربية، وقامت برصد وتتبع وتدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وقامت القوات الجوية باستطلاع المنطقة الحدودية، بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة، أفادت بتجمع عدد كبير من السيارات تستعد للتسلل إلى داخل حدود الدولة من الغرب.

وأسفرت العملية التي إستمرت على مدار 48 ساعة، عن رصد واستهداف 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة وتدميرها بشكل كامل.

فيما استمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في إستطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 
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مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
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