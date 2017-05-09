كشف موقع "روترنت" عن توقيع اتفاق بين تركيا وقطر حول إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونقل 600 جندي وضابط تركي إليها في المرحلة الأولى.

وذكر الموقع أنه بحسب الاتفاق فإن القاعدة سيديرها ضابطان برتبة عقيد من قطر وتركيا، مشيراً إلى أن الخطوة لاقت اعتراضاً من قبل المعارضة التركية التي استغربت إرسال جنود أتراك إلى قطر وتمويل الدوحة لـ "القاعدة".

وقال الموقع إنه "من المهم الإشارة إلى أنّ دول منطقة الخليج (الفارسي) كالسعودية، التي وقّعت اتفاقَ دفاع مع باكستان واستخدمته قبل نحو شهرين من خلال استقدام 4 كتائب لحراسة الحدود اليمنية، والإمارات المتحدة التي تجري اتصالات هادئة مع مصر، أتت الآن قطر تسعى إلى احتضان تركيا".

وبحسب الموقع، فإنّ تركيا اشترطت أن يتم توسيع القاعدة العسكرية "حسب التطورات الطارئة"، وأن "لا تكون محدودة زمنياً". وأضاف موقع "روترنت" أن الصورة التي يتم الحصول عليها من تصرف دول منطقة الخليج (الفارسي) هي أن "المواجهة مع إيران واقعة لا محالة"، على حد تعبيرهم.