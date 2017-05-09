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رقم الخبر: 193234 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 20:47 الاقسام: عربيات  
عمال هنود في السعودية: نعيش على الطرقات وتعرضنا للضرب

عمال هنود في السعودية: نعيش على الطرقات وتعرضنا للضرب

افادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بان 24 عاملا هنديًّا في السعودية طالبوا وزارة خارجية بلادهم بالتدخل لمساعدتهم في العودة إلى ديارهم بعد أن تعرضوا للنصب من قبل وكيل محلي أرسلهم إلى السعودية.

وقالت الصحيفة إن "الشركة التي يعملون لديها تجبرهم على العمل في ظروف خطرة، كما أنها ترفض دفع مستحقاتهم المالية كاملة"، موضحة أن أزمة العمال تعمقت بعد أن تخلت السفارة الهندية عن مساعدتهم عقب لجوء وكيل العمل إلى بعض الحيل للالتفاف على القانون.

وسجل العمال مقطع فيديو يَرْوُون فيه مشكلاتهم، مطالبين وزارة الخارجية والمسؤولين في الحكومة التدخل لإنقاذهم وإعادتهم إلى الهند. وقال العمال في الفيديو: "ليس لدينا طعام. نعيش على الطرق. تعرضنا للضرب من قبل الشركة التي تجبرنا على القيام بوظائف محفوفة بالمخاطر".

وفي رسالة من 4 صفحات إلى الوزير، شرح العمال الهنود الظروف التي قادتهم إلى الرياض، ولكنهم لم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم. 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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