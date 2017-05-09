أكد مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الكيان الصهيوني والدعم الاميركي الاعمى له، يشكل العقبة الأساسية أمام إيجاد منطقة منزوعة من السلاح النووي في الشرق الاوسط.

وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) والذي يعقد في فيينا، أكد رضا نجفي، الثلاثاء، ضرورة التفكيك التام للترسانات النووية وإيجاد مناطق منزوعة من هذه الاسلحة في جميع أنحاء العالم، وقال: إن هذا الموضوع يحظى بأهمية خاصة سيما في منطقة الشرق الاوسط حيث تثير الترسانة النووية للكيان الاسرائيلي المخاوف وتعد تهديدا جادا للسلام والامن الاقليميين والدوليين.

واشار نجفي الى القرارات العديدة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، ومؤتمر مراجعة (ان بي تي) في هذا المجال، واعتبر ان السبب في عدم تنفيذ هذه القرارات ومنع تحقق منطقة منزوعة من السلاح النووي في الشرق الاوسط، بأنه يعود الى عناد الكيان الاسرائيلي والدعم الاميركي الاعمى لهذا الكيان، وصرح: في حال إيجاد منطقة منزوعة من السلاح النووي، فإن الكيان الصهيوني لن يجد مهربا من الانضمام الى (ان بي تي) وتفكيك ترساناته النووية، وبهذا سيفقد الأداة الرئيسية للإبتزاز والعدوان والقمع واستمرار سياساته العدوانية في المنطقة.

ولفت نجفي الى فشل مؤتمر مراجعة (ان بي تي) في عام 2015، بسبب عدم الاتفاقات بشأن موضوع الشرق الاوسط نتيجة الدعم الاميركي ودولتين أخريين للكيان الصهيوني، معتبرا ان السبيل الوحيد لإيجاد منطقة منزوعة من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط بأنه يتمثل في ممارسة الضغوط من قبل المجتمع الدولي على هذا الكيان لدفعه الى الانضمام سريعا الى (ان بي تي) دون قيد او شرط، وإخضاع جميع المنشآت النووية لهذا الكيان تحت اشراف تام لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتطرق الى المبادرة الاولية ودعم ايران لإيجاد منطقة منزوعة من السلاح النووي في الشرق الاوسط، وأضاف: إن انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية المرتبطة بنزع السلاح النووي وعدم انتشاره وتعاونها المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال برنامجها النووي السلمي، يثبت الإلتزام التام للجمهورية الاسلامية بموضوع نزع الاسلحة النووية وعدم نشرها، وكذلك تحقق شرق اوسط منزوع من السلاح النووي.

وفي الختام، طالب المندوب الايراني الدائم من مؤتمر مراجعة (ان بي تي)، ان يضع موضوع ايجاد شرق اوسط منزوع من السلاح النووي في اولويات اهتماماته، وان يسعى الى الاتفاق في مجال الاجراءات الملموسة لتنفيذ القرارات السابقة في هذا المجال بسرعة.