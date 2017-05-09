اقتحمتْ مجموعات من المستوطنين الصهاينة، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحمايةٍ أمنية من شرطة الاحتلالِ.

وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، وقد واجههم المرابطون في المسجد بالهتافات والتكبير.

وفي سياق متصل اعتدت عصابة من المستوطنين، فجر الثلاثاء، على سيارات مواطنين مقدسيين، وخطت عبارات عنصرية عقب اقتحامها شارع السهل بحي شعفاط وسط القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاعتداءات شملت إعطاب وتخريب إطارات 30 سيارة، وخط عبارات عنصرية منها: شتائم وألفاظ مسيئة للرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، و"الموت للعرب" والتوقيع بـ "تدفيع الثمن".

كما اقتحم عشرات المستوطنين، ليلة الاثنين، منطقة الحفيرة الأثرية، ووضع الاحتلال سواتر ترابية جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن حافلة مستوطنين اقتحمت المنطقة بحماية دوريات الاحتلال التي أغلقتها بعد انتشار الجنود الصهاينة.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين تمركزوا في المنطقة، وشرعوا بطقوسهم التلمودية.

في السياق ذاته، أقدمت جرافات الاحتلال على إغلاق طرق بالسواتر الترابية وإجراء عمليات تجريف واسعة بداخل المعسكر المخلا بالقرب من بلدة عرابة، مع تواصل عمليات التجريف داخله.

يشار إلى أنه منذ أكثر من أسبوعين تتعرض الأراضي التي تم إخلاؤها من المستوطنات في محافظة جنين إلى أعمال عربدة من قبل المستوطنين، واقتحامات متواصلة من جيش الاحتلال.

كذلك رشت طائرات الاحتلال الصهيوني الثلاثاء، مبيدات زراعية سامة على طول الشريط الحدودي بين خان يونس ودير البلح شرق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن جيش الاحتلال اعتاد على رش المبيدات خاصة في المناطق الحدودية، كما يطلق النار تجاه رعاة الأغنام والمزارعين إذا اقتربوا من تلك المناطق.

وفي غضون ذلك واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، معركة الحرية والكرامة، لليوم الـ 23 على التوالي وسط تردي صحة العشرات منهم ونقلهم للمستشفيات.

ووفقا لوكالة "فلسطين اليوم" ترافق استمرار إضراب الأسرى مع تصعيد إدارة سجون الاحتلال من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى إن إدارة السجون أخضعت الأسرى الذين انضموا لرفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة.

وترافق ذلك مع تصعيد التحريض على الأسرى من قبل الإعلام الصهيوني، وبث الأكاذيب والشائعات، بهدف زعزعة الإضراب والتأثير على معنويات الأسرى، وبالمقابل أكد الأسرى ومن خلال عدة رسائل، أنهم مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق النصر بتلبية مطالبهم العادلة.

ولا تزال إدارة مصلحة السجون ترفض التفاوض مع الأسرى حول مطالبهم المشروعة.

وبالتوازي تواصلت الفعاليات المساندة للإضراب، وسط دعوات من اللجنة الوطنية، بضرورة التصعيد في الشارع الفلسطيني وعلى كافة الجبهات، وتكثيف المشاركة الشعبية التي تليق بمعركة الحرية والكرامة.

يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يبلغ 6500 أسير.