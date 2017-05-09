* قصف مدفعي على تجمعات الغزاة في وادي صالة.. ومصرع عسكريين سعوديين في جيزان

واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية شن الهجمات المباغتة في الجبهات الشرقية، بهجوم على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في قرية الحول بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري لـ"المسيرة نت": إن الجيش واللجان الشعبية باغتوا، الثلاثاء، مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في قرية الحول بهجوم مباغت أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

والهجوم جاء بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل للجيش واللجان الشعبية على مواقع بأطراف مديرية نهم والذي بدوره أدى لمقتل وإصابة عدد من المرتزقة.

وفي محافظة الجوف نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية هجمات مباغتة على مواقع المرتزقة موقعين في صفوفهم قتلى وجرحى في مديرية المصلوب.

كما استهدفت وحدات الجيش واللجان تجمع لمرتزقة العدوان في وادي هراب بمديرية خب والشعف.

وفي غضون ذلك استشهد مواطنين اثنين، الثلاثاء، في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت سيارة نقل غرب محافظة تعز.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" باستشهاد مواطنين اثنين إثر غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة نقل على طريق الهاملي بمديرية موزع.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات، حيث استشهد وجرح أكثر من 33 ألف مدنيا بحسب إحصائيات مستقلة منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015.

من جهة اخرى قتل وجرح عدد من العسكريين السعوديين، بالإضافة إلى تدمير جرافة تابعة لهم إثر قصف للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف، فجر أمس الثلاثاء، آليات وتحصينات للجيش السعودي في جيزان.

وأكد مصدر عسكري مقتل وجرح عسكريين سعوديين بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف آليتين عسكريتين تابعتين للقوات السعودية في موقع المنتزه العسكري.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش واللجان الشعبية استهدفت جرافة سعودية كانت تستحدث تحصينات بموقع الكرس العسكري.

وكان قد قتل جنديان سعوديان، الاثنين، في كمين محكم بموقع المقرن السعودي، بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية سعودية كان الجنود القتلى يستقلونها، كما دكت مدفعية الجيش واللجان مواقع المرتزقة شرق منفذ الطوال في جيزان.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم وجرح آخرون، الاثنين، بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في وادي صالة بمدينة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن القوة المدفعية للجيش واللجان استهدفت بقذائف المدفعية تجمعات لمرتزقة العدوان في وادي صالة بمدينة تعز، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قد استهدفت الأحد، تجمعات مرتزقة العدوان في عكاد والشراجة بمديرية المعافر وفي المضابي والحناني بمديرية مقبنة، وحققت إصابات مباشرة.