نشر الإعلام الحربي السوري صورا لحشود عسكرية غير مسبوقة داخل الأراضي الأردنية بالقرب من الحدود السورية.

وقال مصدر سوري مطلع: إنه تم رصد تحركات عسكرية أميركية بريطانية وأردنية ضخمة في معسكر الزرقاء، ما يشير إلى أنها تتأهب للقيام بعمل عسكري.

وأضاف المصدر أنه يتواجد 4500 مسلح ممن تم تدريبهم منذ فترة إلى جانب هذه القوات ويتمركزون في منطقة التنف على الحدود السورية.

وأكد أن ذلك من أجل شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية واحتلال مساحات واسعة منها، وذلك تحت عنوان محاربة "داعش" التي ليس لها وجود فعلي في تلك المنطقة.

وأكدت المعلومات الواردة أن التجمع سيكون على الحدود الجنوبية لمحافظتي السويداء ودرعا من تل شهاب إلى معبر نصيب وإلى منطقة الرمثا وانتهاءاً في خربة عواد، بتواجد كتائب دبابات بريطانية ثقيلة من نوع "تشالنجر" وعدد من الطائرات المروحية من طرازي "كوبرا" و"بلاك هوك".

فيما سيتم تأمين قواعد نارية أردنية للقوات المراد إدخالها إلى البادية عبر حشد كتائب مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ أميركية طراز "هيرماس" وسيجري تأمين الغطاء الجوي والإنزال من قبل مجموعة جوية أميركية بقاعدة الأزرق بمرافقة طائرات هولندية وبحرينية لتغطية المشاة.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد، الاثنين، أنه إذا دخلت قوات أردنية بدون التنسيق مع دمشق فستعتبر معادية.

ميدانياً سيطر الجيش السوري وحلفاؤه، الاثنين، على سلسلة جبال صبيحية الاستراتيجية المشرفة على طريق تدمر بغداد، بالإضافة إلى سيطرته على تلال أخرى.

كما تصدى الجيش السوري لمحاولة تسلل مجموعات من مسلحي "داعش" التكفيرية على بعض النقاط العسكرية في رجم العالي وتل شيحة وتلة المدراجة بريف حمص الشرقي، ودمر سيارتي بيك آب مزودتين برشاشين وقتل وأصاب العشرات من المسلحين.

هذا وتحدثت تنسيقيات المسلحين عن وقوع اشتباكات بين المجموعات المرتبطة بتنظيم "داعش" من جهة ومسلحي الجيش الحر من جهة أخرى على أطراف بلدات جلين وحيط وعدوان وتل عشترة في ريف درعا الغربي.

كما دمرت وحدات من الجيش السوري بإسناد من الطيران الحربي مقرات وآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال العمليات المتواصلة على مواقع انتشاره في دير الزور.

وأفاد مراسل سانا، الثلاثاء بأن وحدة من الجيش دمرت بصاروخ موجه دبابة للتنظيم التكفيري في منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور وأوقعت العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابييه.

ولفت المراسل إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ غارات مكثفة على تحركات ومحاور تنقل إرهابيي التنظيم التكفيري في مدينة موحسن وقريتي مراط والبوعمر أسفرت عن تدمير عدد من المقرات ومقتل العديد من الإرهابيين.

وأسفرت عمليات الجيش ضد مواقع التنظيم التكفيري في قرية مراط ومدينة موحسن بالريف الشرقي الاثنين عن تدمير مقرات قيادة وأكثر من 15 آلية مركب عليها رشاشات متنوعة والقضاء على عشرات الإرهابيين بينهم مرتزقة أجانب.

وفي سياق جرائم “داعش” بحق الأهالي أقدم إرهابيو التنظيم الاثنين على صلب شاب قرب ساحة الفيحاء وسط مدينة البوكمال وقاموا بجلد أحد الشبان في قرية الطعس بالريف الغربي، بحسب ما أفادت مصادر محلية لمراسل سانا.

وذكرت المصادر أن إرهابيي التنظيم التكفيري قاموا باختطاف 4 مواطنين ومصادرة أكثر من 500 رأس غنم للأهالي في بادية ريف دير الزور الغربي الممتدة بين قريتي الكبر والجزرات.

من جانب آخر أفادت مصادر محلية في سوريا أن تنسيقيات المسلحين نقلت عن مسؤول ما يسمى "الهيئة الاستشارية" لـ "تحالف قوات الجنوب - الجيش الحر"، المدعو "عبد الله قرا عزة"، إن فصائل "الجيش الحر" تقدمت الاثنين في محيط بلدة "جلين" في ريف درعا الغربي بشكل "محدود"، بعد اشتباكات مع المجموعات المرتبطة بجماعة داعش، دون ذكر تفاصيل أخرى عن النقاط التي تقدموا فيها.

وأضافت المصادر أن "قرا عزة" أوضح أن الفصائل المشاركة بالمعركة هي "جيش الثورة، وفصائل الجبهة الجنوبية".

من جانبه، قال الناطق باسم ما يسمى "جيش الثورة"، المدعو "أبو بكر الحسن"، إن محاولة "الجيش الحر" التقدم في محيط بلدة جلين لم تنجح، عازياً ذلك "لاستخدام المجموعات المرتبطة بجماعة داعش صواريخ مضادة للدروع"، وذلك حسب ما نقلت ذات التنسيقيات عن "أبو بكر الحسن".

إلى ذلك خرج 1022 شخصاً ضمن الدفعة الأولى من مصالحة برزة، وبلغ عدد المسلحين منهم 568 مسلحاً. ومن بين المسلحين الذين سيغادرون الحي حوالي ٥٠٠ شخص سيعودون إلى محافظتهم ادلب التي جاؤوا منها، بالإضافة الى عشرات المسلحين في برزة والقابون يستعدون لتسوية أوضاعهم بعد رفضهم الخروج إلى إدلب، كما خرج 12 مصاباً من مسلحي "النصرة" إضافة الى 5 أطفال و5 نساء عبر بوابة راما وذلك ضمن المرحلة الاولى من خروج مسلحي "جبهة النصرة" من مخيم اليرموك جنوبي دمشق بموجب اتفاق البلدات الأربع الفوعة وكفريا والزبداني ومضايا.

من جهة ثانية، أكد "جيش الإسلام" الارهابي أن حملته لملاحقة فلول "جبهة النصرة" الارهابية في غوطة دمشق الشرقية مستمرة، وذلك نتيجة لاستمرار اعتداءات "النصرة" على نقاطه، واتهم "جيش الإسلام" في بيان له "فيلق الرحمن" وفلول "جبهة النصرة" بالاستمرار في الاعتداء على نقاطه، محملاً قيادة "فيلق الرحمن" مسؤولية هذه الاعتداءات، إضافة إلى توفير المأوى والسلاح والعتاد لـ "النصرة".

كما طالب "جيش الإسلام"، "فيلق الرحمن بإيقاف حملته المسعورة ضد مسلحي جيش الإسلام ومناصريه في الغوطة الشرقية"، وأضاف في بيانه "نشدد مطالبتنا لقيادة الفيلق بتسليم من يُؤوونه من القيادات المجرمة لعصابة جبهة النصرة والذين ما زالوا يقترفون أبشع الجرائم والتصفيات الميدانية بمؤازرة من مسلحي فيلق الرحمن ضد المدنيين ومؤسساتهم".

وفي السياق تحدث "المرصد السوري المعارض" عن وقوع اشتباكات بين "فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة" من جهة و"جيش الإسلام" من جهة أخرى على محور "حوش الأشعري" في غوطة دمشق الشرقية، حيث أصيب شخصان برصاص القنص في مدينة "مسرابا" في الغوطة الشرقية جراء الاقتتال بين الفصائل.

هذا وأعلن "الدفاع المدني قطاع الغوطة الشرقية" التابع للمجموعات المسلحة في بيان له عن تعرض سيارة تابعة له لإطلاق نار مباشر الثلاثاء في الغوطة الشرقية ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص الموجودين في السيارة، إضافة إلى استهداف سيارة أخرى بشكل مباشر ما أدى إلى تضررها، وحمّل "الدفاع المدني" في البيان الفصائل المتنازعة في الغوطة الشرقية (جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وجبهة النصرة من جهة أخرى) مسؤولية سلامة كوادره والمدنيين.

وسيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" على الحي الأول في مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، إضافة إلى تمكن "القوات" من فصل الأحياء الاول والثاني والثالث في مدينة الطبقة عن سد الفرات، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مسلحي التنظيم، بينما استهدفت طائرات "التحالف الدولي" جامع "الحمداوي الغربي" في قرية "كديران" في ريف الرقة الغربي ما أدى الى تدميره.

وفي ادلب وريفها، دخلت عدة سيارات اسعافٍ تابعة للهلال الاحمر السوري الى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي لنقل 5 حالات مرضية مع 14 مرافقا من عائلاتهم مقابل خروج 15 من مخيم اليرموك جنوبي دمشق، في وقت انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الواصل بين مدينتي أريحا وسراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

كما افاد مصدر عسكري ان الجيش السوري وحلفاؤه أنجزوا المرحلة الأولى من العملية التي تهدف الى تأمين الحدود السورية العراقية.

واضاف المصدر، ان الجيش السوري تقدم مسافة 45 كم وسيطر على منطقة "السبع بيار"(120 كلم شمال شرق دمشق) وتلتي "رجم الحمادة" و"رجم أبو قبر" في ريف دمشق.