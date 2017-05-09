الوفاق/خاص- توج منتخب شباب ايران بلقب بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة تحت سن 23 عاماً بعد فوزه باقتدار على اليابان بثلاثة اشواط نطيفة في المباراة النهائية التي اقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب حسين رضازادة في مدينة اردبيل.

بفوزه على نظيره الياباني في مباراة شيقة..

وكانت نتائج اشواط المباراة الثلاثة 27-25، 26-24، و25-20.

وحلت تايوان بالمركز الثالث بعد فوزها على تايلند 3-1 (25-19، 21-25، 25-23 و25-22).

وكان منتخب شباب ايران قد تأهل الى نهائي البطولة بعد فوزه على تايلند 3-صفر في الدور نصف النهائي 25-22، 25-19 و25-20.

وكانت ايران قد فازت في مبارياتها السابقة على باكستان 3-صفر وماليزيا 3-1 والصين 3-صفر وكازاخستان 3-صفر.

وبذلك حجزت كل من ايران واليابان بطاقة التأهل الى نهائيات بطولة شباب العالم لكرة الطائرة التي ستقام في مصر.

وشارك في البطولة اليت اقيمت في مدينة اردبيل (شمال غرب ايران) 11 بلدا، واصبح ترتيبها على النحو التالي:

1- ايران 2- اليابان 3- تايوان 4 – تايلند 5- الصين 6- باكستان 7- كازاخستان 9- ماليزيا 8- اوزبكستان 10- سريلانكا 11- استراليا