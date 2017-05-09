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|رقم الخبر: 193227
|تاريخ النشر: أيار 09, 2017
|الوقت: 19:53
|الاقسام: رياضة
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بفوزه على نظيره الياباني في مباراة شيقة..
المنتخب الايراني يتوّج ببطولة شباب آسيا لكرة الطائرة تحت الـ 23 عاماً
الوفاق/خاص- توج منتخب شباب ايران بلقب بطولة شباب آسيا للكرة الطائرة تحت سن 23 عاماً بعد فوزه باقتدار على اليابان بثلاثة اشواط نطيفة في المباراة النهائية التي اقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب حسين رضازادة في مدينة اردبيل.
وكانت نتائج اشواط المباراة الثلاثة 27-25، 26-24، و25-20.
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